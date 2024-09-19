Про журналистов, людей и Крошика. Главный ответ на вопрос «зачем вы все это пишете?»

Чтобы стало понятнее, о чем это мы, немного приоткроем кухню редакции. Не нужно объяснять, что журналисты — это такие люди, которые целыми днями заняты тем, что суют нос не в свои дела. Копаются в грязном белье. Узнают то, что скрыто. С одной важной целью: рассказать правду нашим читателям. Да, мы и не скрываем, что работаем не только за идею, но и за зарплату. Но то, что СМИ зарабатывают, по закону и по корпоративным принципам маркируется загадочным словом erid и странным сочетанием букв и цифр, тегами понятными. За другие редакции говорить не будем, кто как этот закон соблюдает, но для нас это принципиально.