Про журналистов, людей и Крошика. Главный ответ на вопрос «зачем вы все это пишете?»

Posted 19 сентября, 03:00
Published 19 сентября, 03:00
Modified 19 сентября, 12:58
Updated 19 сентября, 12:58
«Просто это наша работа», — хочется один раз и навсегда ответить на бесконечное «зачем?», прилетающее нам от чиновников, пресс-секретарей, недовольных всем в этом мире читателей и прочих граждан.
Но чаще всего самого простого и правдивого ответа бывает недостаточно. Потому что следом, как правило, идут наводящие вопросы. Самое частое: «Кто вам за это платит?». Или «Вам что, важно это написать?». Иногда: «Вы что, совсем идиоты?» или «Зачем вы раскачиваете лодку?». И далее по списку.
Отвечаем: Никто. Да. Возможно. Нет.
А теперь подробности. Всем понятно, что журналистов никто не любит. Нас ругает всякий, кому не лень, по поводу и без. И мы во всем виноваты. Всё так, признаемся. Нас не любят точно так же, как чиновников, силовиков и врачей (таких же, по общественному мнению, бесполезных, продажных и малообразованных). Но вот в чем казус: случись что, и от нас всех вышеперечисленных требуют немедленно сделать, наказать, вылечить и разобраться.
Чтобы стало понятнее, о чем это мы, немного приоткроем кухню редакции. Не нужно объяснять, что журналисты — это такие люди, которые целыми днями заняты тем, что суют нос не в свои дела. Копаются в грязном белье. Узнают то, что скрыто. С одной важной целью: рассказать правду нашим читателям. Да, мы и не скрываем, что работаем не только за идею, но и за зарплату. Но то, что СМИ зарабатывают, по закону и по корпоративным принципам маркируется загадочным словом erid и странным сочетанием букв и цифр, тегами понятными. За другие редакции говорить не будем, кто как этот закон соблюдает, но для нас это принципиально.
Поэтому всё, что мы пишем для и ради наших читателей, мы делаем проверенным и точным. Фактчекинг — наше первое «я». Мы в большинстве случаев из обезличенного релиза правоохранительных органов, например, сделаем понятный текст с именами и названиями компаний. Потому что уважаем других людей, да и нам самим неинтересно читать странную абракадабру, написанную на языке УК РФ с тремя неизвестными. Именно поэтому мы ее переводим на русский язык и уточняем данные. Только тогда — по нашему скромному мнению — эта информация становится интересной читателю.
Мы в любом случае выясним, к примеру, как называется компания-подрядчик, которая не может завершить дорожный ремонт в срок. И как зовут чиновника, который допустил, что работы не выполнены.
Мы назовем правильно завод, который загрязняет атмосферу региона или камскую воду. Потому что у каждого события есть конкретное имя.
Зачем мы сегодня это всё пишем? Решили один раз и навсегда рассказать вам нашу редакционную догму. Потому что не проходит дня, когда нашему главреду или кому-то из журналистов не позвонил и не написал бы какой-то пресс-секретарь или даже сам герой публикации. И не задал написанные выше вопросы, в любой последовательности. И не попросил бы удалить не очень приятную для него или его руководства информацию.
Мы можем удалить уже опубликованную информацию или опубликовать опровержение. Но только в тех случаях, которые описаны в законе. То есть либо если сами поймем, что накосячили и были неправы (а признавать ошибки мы умеем и считаем это единственно верным путем для своего развития), либо по решению суда (даже если не согласны с ним). Третьего не дано.
Просто потому, что мы уважаем себя, своих читателей и своих партнеров. И уверены в том, что они тоже уважительно относятся к себе и тому, что делают. И если в их работе случились какие-то проблемы, так бывает, то умение признавать ошибки — первый шаг к развитию (ну, вы уже читали это выше). А мы всегда протянем руку тому, кто готов к работе над ошибками, и любим сотрудничать с теми, кто движется вперед и развивается.
Это работает, правда, и в обратную сторону. Никакие уговоры в наших каналах обратной связи пойти и решить за кого-то проблемы с вкручиванием лампочки на конкретной лестничной клетке конкретного подъезда на нас не действуют, если это не системная проблема. Наши эксперты могут научить, как грамотно требовать от коммунальщиков исполнения обязанностей. Или помочь обратиться в суд. Читайте выше: мы готовы писать и пишем о тех, кто косячит. Для того, чтобы делать мир немного лучше.
Просто потому, что это наша работа. Потому что я/мы все немного кот Крошик, жертвы чужого насильного нанесения человечеству добра против человеческого зла. И всем нам так важно с любой скоростью, и даже в воде, двигаться вперед, чтобы стать хоть немного лучше.