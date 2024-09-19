Путешествие во времени со спектаклем-променадом «Улица первой любви»

Именно с помощью такого, очень человечного и внимательного подхода к истории спектаклю удается показать, как менялась жизнь в Индустриальном районе. Причем, несмотря на все трудности, менялась она только в лучшую сторону, за счет усердной работы людей, что здесь жили и трудились. За эти теплые и светлые ностальгические эмоции спектаклю можно даже простить, что маршрут вышел, пожалуй, слишком длинным и сложным, и надо набраться сил, чтобы пройти его до конца за один раз. Благо, в приложении Театра-Театра предусмотрена возможность поставить спектакль на паузу и продолжить с того же места уже позже.