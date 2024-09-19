Путешествие во времени со спектаклем-променадом «Улица первой любви»

Posted 19 сентября, 10:42
Published 19 сентября, 10:42
Modified 19 сентября, 10:55
Updated 19 сентября, 10:55
Спектакли-променады давно не новинка для Перми. Посвящены они бывают различным темам и водят своих зрителей по самым разным местам. Новый променад Театра-Театра «Улица первой любви» создан совместно с заводом «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС) и проходит по улицам Индустриального района, рассказывая о его истории. Погружение в события прошлого получается настолько атмосферным и трогательным, что его можно даже считать небольшим путешествием во времени.
Театр-Театр уже несколько лет осваивает жанр интерактивных уличных спектаклей — сайт-специфик променадов, которые можно загружать в смартфон на promenatt.ru и слушать, гуляя по городу. Театр с такими постановками успел освоить центр Перми и даже городские электрички.
В своем новом променаде «Улица первой любви» (12+), созданном по инициативе и при поддержке ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза, Театр-Театр предлагает прогуляться уже по Индустриальному району. Казалось бы, что интересного можно увидеть на окраине города, и что про нее можно рассказать?
Многое, если знать простое правило: город — это мы. Все люди, его населяющие. А каждый человек и его жизнь — это отдельная и яркая история. Если таких историй много, и все связаны с каким-то общим большим делом, то от этого они становятся только ярче и интереснее. Главное, уметь эти истории рассказать. Собственно, спектакль «Улица первой любви» именно этим занимается — умело и лирично рассказывает яркую историю людей, объединенных большим и важным делом.
Это дело, конечно же, завод Пермнефтеоргсинтез. Гигант, вокруг которого в 1950-е годы, во многом, и возник Индустриальный район Перми. В основе спектакля лежит подготовленный заводом экскурсионный маршрут «Нефтяная линия Перми», по которому сейчас водят зрителей уже в рамках спецпоказов спектакля. Маршрут весьма длинный и извилистый — от СК им. Сухарева он идет к ул. Мира, оттуда на ул. Нефтяников, а затем, вернувшись на ул. Мира, забег (лейтмотив спектакля — следование за эстафетой по району) ведет к Дворцу культуры Гагарина и Черняевскому лесу.
Эту весьма длинную прогулку оживляют мастерски рассказанные истории людей. Драматург Ксения Гашева тщательно поработала как с архивными документами, так и с воспоминаниями ветеранов завода, выбрав то, что максимально полно раскрывает особенности этих мест и его жителей, а также то, как строился, жил и менялся Индустриальный район со времен великой стройки 1950-х. Режиссер Надежда Трубина вместе с артистами Театра-Театра создала очень колоритную палитру героев-рассказчиков: от рабочих, строителей и пожарных до Проводника (Александр Харченко), чей голос ведет зрителей весь спектакль, и до «Пермского нефтяника» (Андрей Дюженков) — заводской многотиражки, многие выдержки из которой иллюстрируют важные моменты из жизни предприятия и района. Рассказы постоянно подкрепляются еще и появляющимися в приложении фотографиями.
И за счет этого совсем по-другому раскрываются вроде бы обычные места. Спорткомплекс им. В. П. Сухарева уже не просто стадион, а ожившая мечта рабочих, которые многие годы до его появления устраивали футбольные матчи в поле. Ул. Мира превращается в «Бродвей» — центр притяжения и встреч жителей только-только появившегося поселка нефтяников. Два соседних здания вдруг оказываются «Лондоном» и «Парижем» — мужским и женским рабочим общежитием, соответственно. И как водится в общагах, жили там очень весело.
Под конец, у ДК Гагарина выясняется, что относительно недавно рядом с ним плескался на радость местной ребятне пруд, который в итоге осушили, а Пермнефтеоргсинтез в конце 1980-х всерьез был под угрозой закрытия из-за проблем с экологией, которые в 90-е с удалось благополучно разрешить.
Но сильнее всего эффект погружения в другие времена через истории пермских нефтяников работает на ул. Нефтяников. Ведь она почти целиком состоит из двухэтажных домов, в которые рабочие в свое время переселились из бараков. Такие дома в Перми — уже уходящая натура, их остается всё меньше и меньше. Тем удивительнее, что сохранилась целая улица таких двухэтажек, и простая прогулка по ней уже сама по себе переносит в другие времена — когда только-только был построен нефтеперерабатывающий завод, и окрестности вокруг него активно обживались.
Рассказы героев спектакля «Улица первой любви» о том, как люди жили на ул. Нефтяников, о большой группе китайских рабочих, занимавших несколько домов, считавшихся чуть ли не территорией Китая, из-за которых часть улицы прозвали «Шанхаем», и о том, как сотрудники нефтеперерабатывающего завода однажды ценой своих жизней спасали завод от катастрофы, создают очень теплое, ламповое впечатление, что ты действительно оказался в тех, очень трудных, но наполненных энтузиазмом, верой в будущее и чувством товарищества, днях. Это впечатление становится максимальным на спецпоказах, когда во время прохода по ул. Нефтяников экскурсия ненадолго прерывается на живое выступление ветеранов завода, которые от души танцуют кадриль и хором поют старые добрые советские песни.
Именно с помощью такого, очень человечного и внимательного подхода к истории спектаклю удается показать, как менялась жизнь в Индустриальном районе. Причем, несмотря на все трудности, менялась она только в лучшую сторону, за счет усердной работы людей, что здесь жили и трудились. За эти теплые и светлые ностальгические эмоции спектаклю можно даже простить, что маршрут вышел, пожалуй, слишком длинным и сложным, и надо набраться сил, чтобы пройти его до конца за один раз. Благо, в приложении Театра-Театра предусмотрена возможность поставить спектакль на паузу и продолжить с того же места уже позже.