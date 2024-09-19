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Posted 19 сентября, 04:56

Published 19 сентября, 04:56

Modified 19 сентября, 04:58

Updated 19 сентября, 04:58

Вечером 18 сентября в Березниковском округе насмерть сбили 61-летнего мужчину

Шел по проезжей части. В Березниковском округе насмерть сбили пешехода

19 сентября 2024, 04:56
Фото: пресс-слуба Госавтоинспекции Пермского края

Вечером 18 сентября в Березниковском округе насмерть сбили 61-летнего мужчину

Сюжет
Дтп
Пешеходов просят быть внимательными и передвигаться только по тротуарам или обочинам дорог.

На 183 км автодороги «Кудымкар — Усолье» вчера вечером, около 20:20, произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил 61-летнего пешехода. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, мужчина шел в попутном направлении по проезжей части.

От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда медиков. По факту аварии проводится проверка.

Инспекторы просят пешеходов идти только по тротуарам, а где их нет — по обочине дороги или краю проезжей части навстречу движению. При этом не стоит создавать помех автомобилям, а в темное время суток и туманную погоду носить на одежде световозвращающие элементы.

Ранее Properm.ru писали, что скончался победитель и призер всероссийских чемпионатов, велогонщик Александр Бако — его в начале августа сбил автомобиль. А в ДТП с грузовиком в Очерском районе в начале сентября погиб водитель легкового автомобиля.

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