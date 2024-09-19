Шел по проезжей части. В Березниковском округе насмерть сбили пешехода

Posted 19 сентября, 04:56
Published 19 сентября, 04:56
Modified 19 сентября, 04:58
Updated 19 сентября, 04:58
На 183 км автодороги «Кудымкар — Усолье» вчера вечером, около 20:20, произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил 61-летнего пешехода. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, мужчина шел в попутном направлении по проезжей части.
От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда медиков. По факту аварии проводится проверка.
Инспекторы просят пешеходов идти только по тротуарам, а где их нет — по обочине дороги или краю проезжей части навстречу движению. При этом не стоит создавать помех автомобилям, а в темное время суток и туманную погоду носить на одежде световозвращающие элементы.