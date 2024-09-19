Суд вынес приговор мужчине, вырвавшему все цветы у администрации Чусового

Posted 19 сентября, 04:58
Published 19 сентября, 04:58
Modified 19 сентября, 05:18
Updated 19 сентября, 05:18
Суд вынес приговор жителю Чусового, вырвавшему у здания администрации города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В июле в дежурную часть отдела МВД поступило сообщение о том, что в ночное время неизвестный молодой человек вырвал цветы в количестве 32 штук с вазонов на центральной площади города. Ущерб составил порядка 1700 рублей. Все действия нарушителя запечатлела уличная камера видеонаблюдения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность молодого человека. Им оказался местный житель 2003 года рождения. Чусовлянин, находясь в алкогольном опьянении и проходя по площади, увидел вазоны с цветами. В этот момент ему в голову пришла мысль подарить их девушкам города. Вырвав с клумб цветы, молодой человек по дороге домой раздарил их встречающимся на пути представительницам прекрасного пола.
В отношении романтика был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.27 КоАП Российской Федерации «Мелкое хищение чужого имущества».
Суд назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ.
На днях стало известно, что деревянный памятник пришельцу Алешеньке в селе Молебка демонтировали. «Алешенька снова пропал. Если кто-то собирается в ближайшее время в Молебку, то знайте, что памятник снова демонтировали на реставрацию. В 2018 году его уже реставрировали», — пишет в соцсети «ВКонтакте» гид и организатор мероприятий Ксения Батырова.