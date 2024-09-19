Суд вынес приговор мужчине, вырвавшему все цветы у администрации Чусового

На днях стало известно, что деревянный памятник пришельцу Алешеньке в селе Молебка демонтировали. «Алешенька снова пропал. Если кто-то собирается в ближайшее время в Молебку, то знайте, что памятник снова демонтировали на реставрацию. В 2018 году его уже реставрировали», — пишет в соцсети «ВКонтакте» гид и организатор мероприятий Ксения Батырова.