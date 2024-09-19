В филиале «ПМУ» прошли выборы председателя профсоюза

Posted 19 сентября, 08:02
Published 19 сентября, 08:02
Modified 19 сентября, 08:04
Updated 19 сентября, 08:04
В филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Перми прошла конференция первичной профсоюзной организации „Пермские минеральные удобрения“ (ППО „ПМУ“). По ее итогам председателем профсоюза предприятия со сроком полномочий пять лет был единогласно переизбран Дмитрий Исаев, занимающий эту должность.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:
— Профсоюз ведет ежедневную большую работу с трудовым коллективом, которая намного сложнее, чем работа с оборудованием: надо взаимодействовать, учитывая настроения людей, разные взгляды на жизнь. Руководство филиала «ПМУ» оперативно решает множество важных вопросов благодаря хорошо налаженному диалогу с коллективом через ППО. Большой личный вклад в общий результат вносит ее председатель.
ППО «ПМУ» совместно с работодателем следит за соблюдением трудового законодательства, требований охраны труда, анализирует все локальные нормативные акты. Ежегодно на предприятии проводится конференция по итогам исполнения коллективного договора. Благодаря конструктивному взаимодействию профсоюза и работодателя, филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в течение ряда лет становится победителем и призером в смотре-конкурсе крайкома Росхимпрофсоюза на лучшее санитарно-бытовое обслуживание сотрудников.
Алексей Клейн, председатель Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза:
— Филиал «ПМУ» — это жемчужина химической отрасли Пермского края. Здесь уже долгие годы сохраняется высокий уровень взаимопонимания между работодателем и трудовым коллективом. Реализуется комплексный подход к сохранению и развитию персонала, потому что главное на предприятии — люди. В «Уралхиме» это хорошо понимают и делают очень многое, являясь примером для других представителей отрасли.
Делегаты конференции ППО «ПМУ» также единогласно проголосовали за то, чтобы поддержать кандидатуру Алексея Клейна во время предстоящих в 2024 году выборов на должность председателя Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза.