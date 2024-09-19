В филиале «ПМУ» прошли выборы председателя профсоюза

ППО «ПМУ» совместно с работодателем следит за соблюдением трудового законодательства, требований охраны труда, анализирует все локальные нормативные акты. Ежегодно на предприятии проводится конференция по итогам исполнения коллективного договора. Благодаря конструктивному взаимодействию профсоюза и работодателя, филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в течение ряда лет становится победителем и призером в смотре-конкурсе крайкома Росхимпрофсоюза на лучшее санитарно-бытовое обслуживание сотрудников.