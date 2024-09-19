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Posted 19 сентября, 04:36

Published 19 сентября, 04:36

Modified 19 сентября, 04:38

Updated 19 сентября, 04:38

Привиться от гриппа в Перми можно в еще одном мобильном пункте вакцинации

В Перми открывается еще один мобильный пункт вакцинации

19 сентября 2024, 04:36
Фото: 1MI

Привиться от гриппа в Перми можно в еще одном мобильном пункте вакцинации

Сюжет
Вакцинация
Он будет работать в автобусе около ТЦ «Кит»

В Перми начинает работу еще один мобильный пункт вакцинации от гриппа. Он расположен в автобусе возле ТЦ «Кит» (ул. Крупской, 79а), сообщают в краевом минздраве.

Мобильный пункт будет работать 19, 23, 25 и 30 сентября с 11:00 до 16:00.

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

Ранее в Мотовилихинском районе Перми в торговом центре «Знание» на ул. Крупской, 42, открылся первый в этом году мобильный пункт вакцинации.

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#Здоровье#Пермь#Грипп#Вакцинация#Вакцина
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