В Перми открывается еще один мобильный пункт вакцинации

Posted 19 сентября, 04:36
Published 19 сентября, 04:36
Modified 19 сентября, 04:38
Updated 19 сентября, 04:38
В Перми начинает работу еще один мобильный пункт вакцинации от гриппа. Он расположен в автобусе возле ТЦ «Кит» (ул. Крупской, 79а), сообщают в краевом минздраве.
Мобильный пункт будет работать 19, 23, 25 и 30 сентября с 11:00 до 16:00.
Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.
Ранее в Мотовилихинском районе Перми в торговом центре «Знание» на ул. Крупской, 42, открылся первый в этом году мобильный пункт вакцинации.