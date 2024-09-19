В пермских электричках объявили бесплатный проезд для кошек и собак

«Особо важно, если вы у своих дверей увидели бесхозное животное, то проявите милосердие и привезите его в город, передайте в приюты или сразу в добрые руки», — призывает к совести гендиректор компании Сергей Канцур. По его словам, так был спасен транспортным прокурором в одной из «Ласточек» бездомный кот. Мужчина забрал животное в свою семью.