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Posted 19 сентября, 10:06

Published 19 сентября, 10:06

Modified 19 сентября, 10:15

Updated 19 сентября, 10:15

В пермских электричках 21 и 22 сентября можно бесплатно провезти кошек и собак

В пермских электричках объявили бесплатный проезд для кошек и собак

19 сентября 2024, 10:06
Фото: properm.ru

В пермских электричках 21 и 22 сентября можно бесплатно провезти кошек и собак

Сюжет
Касается каждого
Бездомных животных можно передать в приют или добрые руки.

В эти выходные, 21 и 22 сентября, во всех пермских электричках пройдёт акция «15 счастливых билетов». Жителям Прикамья разрешат бесплатно провести своих домашних питомцев, чтобы вернуть их домой с дачных участков. Об этом сообщили в АО «Пермская пригородная компания».

«Особо важно, если вы у своих дверей увидели бесхозное животное, то проявите милосердие и привезите его в город, передайте в приюты или сразу в добрые руки», — призывает к совести гендиректор компании Сергей Канцур. По его словам, так был спасен транспортным прокурором в одной из «Ласточек» бездомный кот. Мужчина забрал животное в свою семью.

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