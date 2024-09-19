В Пермском крае инфляция несколько снизилась, но остаётся выше общероссийской

В августе 2024 года уровень годовой инфляции в России составил 9,05%, по итогам июля было 9,13%. Показатель роста цен на непродовольственные товары уменьшился, в то время как прирост цен на продовольственные товары и услуги увеличился. Базовая инфляция снизилась более заметно — до 8,44% (с 8,60% в июле). Инфляционное давление сохраняется на более низком уровне по сравнению с вторым кварталом, однако остаётся значительно выше, чем в первом квартале 2024 года. Это указывает на то, что внутренний спрос продолжает превышать производственные возможности.