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Posted 19 сентября, 12:23

Published 19 сентября, 12:23

Modified 19 сентября, 12:25

Updated 19 сентября, 12:25

В Пермском крае предложили учредить памятный знак «Семейная гордость»

В Пермском крае появится памятный знак «Семейная гордость»

19 сентября 2024, 12:23

В Пермском крае предложили учредить памятный знак «Семейная гордость»

Сюжет
Касается каждого
Дизайн знака уже разработан.

В Пермском крае разработан специальный памятный знак «Семейная гордость». Об этом рассказал губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира на ГТРК-Пермь.

К награде, по словам главы региона, будут представлять семейные династии, представители которых трех или более поколений трудятся в одной профессиональной сфере, имеют поощрения за достижения в труде, а также являются примером достойного воспитания детей и сохранения семейных традиций.

Получателями почетного знака также, по предложению краевых властей, станут семьи с детьми, которые имеют государственные награды РФ, награды Пермского края, иные поощрения за достижения в общественно значимой деятельности.

В настоящий момент утвержден дизайн памятного знака. Следующим шагом станет принятие нормативно-правового акта.

Ранее стало известно, что на фасаде здания администрации Перми (Ленина, 23) может появиться мемориальная доска, посвященная 200-летию визита императора Александра I в краевую столицу.

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