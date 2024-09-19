В Пермском крае появится памятный знак «Семейная гордость»

Posted 19 сентября, 12:23
Published 19 сентября, 12:23
Modified 19 сентября, 12:25
Updated 19 сентября, 12:25
В Пермском крае разработан специальный памятный знак «Семейная гордость». Об этом рассказал губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира на ГТРК-Пермь.
К награде, по словам главы региона, будут представлять семейные династии, представители которых трех или более поколений трудятся в одной профессиональной сфере, имеют поощрения за достижения в труде, а также являются примером достойного воспитания детей и сохранения семейных традиций.
Получателями почетного знака также, по предложению краевых властей, станут семьи с детьми, которые имеют государственные награды РФ, награды Пермского края, иные поощрения за достижения в общественно значимой деятельности.
В настоящий момент утвержден дизайн памятного знака. Следующим шагом станет принятие нормативно-правового акта.
Ранее стало известно, что на фасаде здания администрации Перми (Ленина, 23) может появиться мемориальная доска, посвященная 200-летию визита императора Александра I в краевую столицу.