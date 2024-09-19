В ПГНИУ 20 сентября пройдет траурный митинг

Бывший студент юрфака Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. Он лишил жизни шести человек, 20 человек были ранены. Кроме того, 30 человек пострадали в попытках пытаясь спастись, выпрыгивая из окон. 28 декабря 2022 года молодого человека приговорили к пожизненному заключению. Позднее он хотел смягчить приговор, но все инстанции оставили срок заключения прежним.