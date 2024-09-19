В ПГНИУ 20 сентября пройдет траурный митинг

Posted 19 сентября, 11:53
Published 19 сентября, 11:53
Modified 19 сентября, 11:55
Updated 19 сентября, 11:55
Завтра, 20 сентября, в Пермском государственном национальном исследовательском университете пройдет траурный митинг в память трагедии, произошедшей 20 сентября 2021 года. «Почтить память тех, чья жизнь оборвалась тем сентябрьским днем, можно будет с 13.10 у корпуса №8. Мы помним. Мы — Пермский университет», — сообщается на сайте вуза.
Бывший студент юрфака Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. Он лишил жизни шести человек, 20 человек были ранены. Кроме того, 30 человек пострадали в попытках пытаясь спастись, выпрыгивая из окон. 28 декабря 2022 года молодого человека приговорили к пожизненному заключению. Позднее он хотел смягчить приговор, но все инстанции оставили срок заключения прежним.