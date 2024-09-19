В Прикамье появилась ещё одна региональная федерация футбола

По словам Жвакина, финансирование федерации будет осуществляться за счет турнирных взносов и поддержки спонсоров. Вероятно, что новая федерация в конечном итоге сможет получить аккредитацию для замены действующей, если будет соответствовать всем требованиям и получит признание от Российского футбольного союза.