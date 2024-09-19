В Прикамье появилась ещё одна региональная федерация футбола

Posted 19 сентября, 10:52
Published 19 сентября, 10:52
Modified 19 сентября, 10:54
Updated 19 сентября, 10:54
В Пермском крае была учреждена новая федерация футбола, об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Организация была зарегистрирована с целью замены текущей федерации, основанной в 1996 году.
В августе руководитель краевой федерации футбола временно лишился лицензии из-за обвинений в мошенничестве, совершенном при использовании своего должностного положения. Его место занял Алексей Жук, директор ООО «Комплект резерв» из Кунгура. Новая федерация возглавляется Данилом Жвакиным, ранее возглавлявший юношеским футбольным клубом «Звезда-2013».
По словам Жвакина, финансирование федерации будет осуществляться за счет турнирных взносов и поддержки спонсоров. Вероятно, что новая федерация в конечном итоге сможет получить аккредитацию для замены действующей, если будет соответствовать всем требованиям и получит признание от Российского футбольного союза.