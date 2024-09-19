В Прикамье продолжается рост цен на бензин

Posted 19 сентября, 07:43
Published 19 сентября, 07:43
Modified 19 сентября, 07:45
Updated 19 сентября, 07:45
В Пермском крае с 10 по 16 сентября средняя цена на автомобильный бензин составила 58,53 рубля, увеличившись за неделю на 15 копеек. Дизельное топливо выросло в стоимости на 1 копейку до 67,31 рубля. Информация об этом появилась на сайте Росстата.
Динамика цен на топливо в Прикамье (цена в рублях)
|Период
|Бензин автомобильный
|АИ-92
|АИ-95
|АИ-98 и выше
|Дизель
|3 — 9 сентября
|58,38
|53,53
|58,15
|76,34
|67,30
|
10 —
16 сентября
|58,53
|53,56
|58,18
|77,34
|67,31
Пермский край продолжает оставаться лидером по росту цен на бензин и дизель среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Средняя цена на автомобильный бензин в ПФО сложилась в 56,55 рубля, на дизельное топливо — 64,01 рубля.
В течение отчетного периода изменение цен на бензин было зафиксировано в 71 субъекте России. Больше всего топливо подорожало в Ненецком автономном округе (+4,3%) и Республике Алтай (+1,2%).