В Прикамье продолжается рост цен на бензин

В Пермском крае с 10 по 16 сентября средняя цена на автомобильный бензин составила 58,53 рубля, увеличившись за неделю на 15 копеек. Дизельное топливо выросло в стоимости на 1 копейку до 67,31 рубля. Информация об этом появилась на сайте Росстата.