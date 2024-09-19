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Posted 19 сентября, 07:43

Published 19 сентября, 07:43

Modified 19 сентября, 07:45

Updated 19 сентября, 07:45

В Пермском крае в сентябре продолжается рост цен на автомобильный бензин

В Прикамье продолжается рост цен на бензин

19 сентября 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае в сентябре продолжается рост цен на автомобильный бензин

Средняя цена на бензин увеличилась за неделю на 15 копеек.

В Пермском крае с 10 по 16 сентября средняя цена на автомобильный бензин составила 58,53 рубля, увеличившись за неделю на 15 копеек. Дизельное топливо выросло в стоимости на 1 копейку до 67,31 рубля. Информация об этом появилась на сайте Росстата.

Динамика цен на топливо в Прикамье (цена в рублях)

Период Бензин автомобильный АИ-92 АИ-95 АИ-98 и выше Дизель
3 — 9 сентября 58,38 53,53 58,15 76,34 67,30

10 —

16 сентября

 58,53 53,56 58,18 77,34 67,31

Пермский край продолжает оставаться лидером по росту цен на бензин и дизель среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Средняя цена на автомобильный бензин в ПФО сложилась в 56,55 рубля, на дизельное топливо — 64,01 рубля.

В течение отчетного периода изменение цен на бензин было зафиксировано в 71 субъекте России. Больше всего топливо подорожало в Ненецком автономном округе (+4,3%) и Республике Алтай (+1,2%).

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#Пермский край#Росстат#Дизельное топливо#Прикамье#Цены на топливо#АИ-98#Автомобильный бензин
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