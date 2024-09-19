Валерий Сухих: Профессия педагога должна снова стать привлекательной для молодежи

Posted 19 сентября, 15:06
Published 19 сентября, 15:06
Modified 19 сентября, 15:08
Updated 19 сентября, 15:08
В Пермском крае в следующем году до 100 тыс. рублей вырастут выплаты для молодых учителей. Соответствующий законопроект, по предложению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, краевой парламент принял в двух чтениях, сообщает пресс-служба Заксобрания.
В регионе установлена краевая мера поддержки, которая выплачивается педагогам, впервые устроившимся на работу в образовательные учреждения Прикамья. Единовременное пособие предоставляется при трудоустройстве в течение двух лет после окончания обучения в организации среднего профессионального или высшего образования. Согласно изменениям, размер выплаты увеличен с 50 до 100 тыс. рублей.
Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих подчеркнул, что принятый проект закона расширяет существующие в регионе меры поддержки молодых специалистов. «Для привлечения молодых специалистов в отрасль необходимо оказывать всестороннюю государственную поддержку. Профессия педагога должна снова стать привлекательной для молодежи — это принципиально важная задача для всех уровней власти», — уверен спикер.
Увеличенные выплаты педагоги смогут получить при устройстве в образовательное учреждение с января 2025 года.