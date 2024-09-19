Валерий Сухих: Профессия педагога должна снова стать привлекательной для молодежи

В регионе установлена краевая мера поддержки, которая выплачивается педагогам, впервые устроившимся на работу в образовательные учреждения Прикамья. Единовременное пособие предоставляется при трудоустройстве в течение двух лет после окончания обучения в организации среднего профессионального или высшего образования. Согласно изменениям, размер выплаты увеличен с 50 до 100 тыс. рублей.