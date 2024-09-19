Власти обещают, что аварий на теплосетях в Соликамске этой зимой не будет

Posted 19 сентября, 10:49
Published 19 сентября, 10:49
Modified 19 сентября, 10:51
Updated 19 сентября, 10:51
Власти надеются, что в Соликамске будущей зимой не будет происходить крупных аварий на системах ЖКХ. «Мы постарались максимально проверить системы теплоснабжения и отремонтировать слабые места», — заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в прямом эфире телеканала «Вести-Пермь».
Он заявил, что неоднократно говорил предыдущему руководителю администрации округа о состоянии системы теплоснабжения, но проблема не была решена. После аварий в декабре прошлого года, когда без отопления на несколько дней остались три микрорайонаСоликамска, были приняты меры. Сменился руководитель администрации муниципалитета — им стал Александр Русанов, Предыдущий глава Евгений Самоуков ушел с должности после того, как угрожал полицией людям, которые замерзали и писали ему сообщения с негодованием по поводу коммунальной аварии.
Как утверждает Махонин, было сделано все необходимое, чтобы система отопления в Соликамске выдержала будущую зиму. Также была выявлена проблема: зарплата руководителя предприятия, занимающегося теплоснабжением в городе, росла, а система теплоснабжения в городе ветшала. Но это решилось кадровыми перестановками. «Будем питать надежду, что система выдержит», — подытожил губернатор.
Коммунальная авария на сетях в Соликамске случилась с 12 по 15 декабря. В многоквартирных домах и образовательных учреждениях Соликамска полностью отсутствовало отопление.