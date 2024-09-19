Власти обещают, что аварий на теплосетях в Соликамске этой зимой не будет

Он заявил, что неоднократно говорил предыдущему руководителю администрации округа о состоянии системы теплоснабжения, но проблема не была решена. После аварий в декабре прошлого года, когда без отопления на несколько дней остались три микрорайонаСоликамска, были приняты меры. Сменился руководитель администрации муниципалитета — им стал Александр Русанов, Предыдущий глава Евгений Самоуков ушел с должности после того, как угрожал полицией людям, которые замерзали и писали ему сообщения с негодованием по поводу коммунальной аварии.