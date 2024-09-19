ВТБ ID позволит клиентам увеличить конверсию на «Авито»

Руководитель продуктового юнита «Верификация и GR» Авито Владимир Антонов поделился результатами исследования, проведенного платформой. Выяснилось, что 63 процента селлеров при выборе способа подтверждения профиля опираются на такие критерии, как скорость и удобство. При этом, верификация через банковские ID—один из самых оперативных вариантов, который занимает всего несколько минут. Этот способ наиболее широко распространен среди частных продавцов — его выбирают 40 процентов пользователей. Антонов подчеркнул важность обеспечения доступа для пользователей к максимально широкому инструментарию при верификации профиля. В этом контексте внедрение ВТБ ID является вполне логичным шагом, позволяющим сделать более простым и удобным подтверждение профиля для многих продавцов платформы.