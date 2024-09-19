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Posted 19 сентября, 14:17

Published 19 сентября, 14:17

Modified 19 сентября, 14:20

Updated 19 сентября, 14:20

ВТБ ID позволит клиентам увеличить конверсию на «Авито»

ВТБ ID позволит клиентам увеличить конверсию на «Авито»

19 сентября 2024, 14:17
Фото: 1MI
Клиенты ВТБ смогут быстро подтвердить свой профиль на «Авито» благодаря сервису ВТБ ID.

По итогам проверки продавцам присваивается бейдж «Документы проверены», который обеспечивает повышение доверия со стороны других пользователей площадки, а также увеличивает шансы на успешную сделку в рамках платформы. Согласно исследованиям «Авито», примерно 20 процентов селлеров отмечают увеличение количества заявок после того, как стали обладателями бейджа о подтверждении документов.

Глава департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов обратил внимание, что для пользователей платформы подтверждение профиля через ВТБ ID является альтернативой других видов верификации. К подтвержденному профилю другие пользователи платформы относятся с большим доверием, а наличие бейджа «Документы подтверждены» увеличивает внимание к объявлениям продавца. Стоит отметить, что ВТБ гарантирует защиту банковской тайны: финансовая информация, а также данные для входа в онлайн-банк недоступны для третьих лиц. Согласно прогнозам банка, до конца текущего года новыми функциями воспользуются тысячи клиентов ВТБ.

Подтверждение профиля через различные банковские ID — самый распространенный способ верифицировать профиль на «Авито». Проверку также можно пройти по документу, удостоверяющему личность. Например, по паспорту или водительскому удостоверению. Платформа предусматривает и возможность подтверждения профиля по реквизитам или через портал «Госуслуги». Более двадцати шести тысяч человек в день проходят верификацию на платформе. Это на четверть больше по сравнению с прошлым годом.

Руководитель продуктового юнита «Верификация и GR» Авито Владимир Антонов поделился результатами исследования, проведенного платформой. Выяснилось, что 63 процента селлеров при выборе способа подтверждения профиля опираются на такие критерии, как скорость и удобство. При этом, верификация через банковские ID—один из самых оперативных вариантов, который занимает всего несколько минут. Этот способ наиболее широко распространен среди частных продавцов — его выбирают 40 процентов пользователей. Антонов подчеркнул важность обеспечения доступа для пользователей к максимально широкому инструментарию при верификации профиля. В этом контексте внедрение ВТБ ID является вполне логичным шагом, позволяющим сделать более простым и удобным подтверждение профиля для многих продавцов платформы.

Для подтверждения профиля через ВТБ ID нужно зайти в раздел «Управление профилем», после чего перейти в «Подтверждение данных».

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