ВТБ ID позволит клиентам увеличить конверсию на «Авито»

Posted 19 сентября, 14:17
Published 19 сентября, 14:17
Modified 19 сентября, 14:20
Updated 19 сентября, 14:20
По итогам проверки продавцам присваивается бейдж «Документы проверены», который обеспечивает повышение доверия со стороны других пользователей площадки, а также увеличивает шансы на успешную сделку в рамках платформы. Согласно исследованиям «Авито», примерно 20 процентов селлеров отмечают увеличение количества заявок после того, как стали обладателями бейджа о подтверждении документов.
Глава департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов обратил внимание, что для пользователей платформы подтверждение профиля через ВТБ ID является альтернативой других видов верификации. К подтвержденному профилю другие пользователи платформы относятся с большим доверием, а наличие бейджа «Документы подтверждены» увеличивает внимание к объявлениям продавца. Стоит отметить, что ВТБ гарантирует защиту банковской тайны: финансовая информация, а также данные для входа в онлайн-банк недоступны для третьих лиц. Согласно прогнозам банка, до конца текущего года новыми функциями воспользуются тысячи клиентов ВТБ.
Подтверждение профиля через различные банковские ID — самый распространенный способ верифицировать профиль на «Авито». Проверку также можно пройти по документу, удостоверяющему личность. Например, по паспорту или водительскому удостоверению. Платформа предусматривает и возможность подтверждения профиля по реквизитам или через портал «Госуслуги». Более двадцати шести тысяч человек в день проходят верификацию на платформе. Это на четверть больше по сравнению с прошлым годом.
Руководитель продуктового юнита «Верификация и GR» Авито Владимир Антонов поделился результатами исследования, проведенного платформой. Выяснилось, что 63 процента селлеров при выборе способа подтверждения профиля опираются на такие критерии, как скорость и удобство. При этом, верификация через банковские ID—один из самых оперативных вариантов, который занимает всего несколько минут. Этот способ наиболее широко распространен среди частных продавцов — его выбирают 40 процентов пользователей. Антонов подчеркнул важность обеспечения доступа для пользователей к максимально широкому инструментарию при верификации профиля. В этом контексте внедрение ВТБ ID является вполне логичным шагом, позволяющим сделать более простым и удобным подтверждение профиля для многих продавцов платформы.
Для подтверждения профиля через ВТБ ID нужно зайти в раздел «Управление профилем», после чего перейти в «Подтверждение данных».