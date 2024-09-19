Зачем в Перми возрождают «Партию любителей пива»

Вечер в общении с новыми сторонниками ПЛП оставил впечатление, что сегодня разрушаются многие, связанные с партиями стереотипы, возникшие в 2000-е и 2010-е годы. Часть молодежи перестает воспринимать партии, как «скучные» проекты, в которых молодым людям (и их амбициям, в хорошем смысле), места нет, и не будет. Партии и выборы вновь вызывают интерес у миллениалов и зумеров. Но для этого сами партийные проекты должны быть яркими и «живыми», а от их названий не должно отдавать нафталином эпохи «до исторического материализма».