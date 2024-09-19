Зачем в Перми возрождают «Партию любителей пива»

Posted 19 сентября, 09:33
Published 19 сентября, 09:33
Modified 19 сентября, 10:40
Updated 19 сентября, 10:40
Вечером 18 сентября в одном из пермских кафе за одним столиком собралась компания молодых людей, которые оживленно общались, угощались кофе и в то же время оставляли автографы в плотно исписанных листах бумаги. Со стороны могло показаться, что это встреча бывших однокурсников или одноклассников, которые пишут себе добрые пожелания в альбомы на память.
На самом деле, в кафе происходило собрание сторонников вновь создаваемой (точнее — воссоздаваемой) российской Партии любителей пива (ПВП). Многие люди, разменявшие сегодня пятый десяток, или старше, которые интересовались политикой в 1990-е годы, возможно, помнят этот проект — детище известного политтехнолога Константина Калачева. Партия вошла в историю своей шутливой декларацией и вполне серьезным участием в выборах в Госдуму РФ 1995 года. Тогда ПЛП получила на выборах более 400 тыс. голосов, но необходимый для получения парламентских мандатов пятипроцентный барьер преодолеть не смогла. В 1998 году партия была упразднена.
Четверть века спустя, зимой 2024 года бывший генеральный секретарь партии Константин Калачев в своем телеграмм-канале, объявил о намерении возродить Партию любителей пива. «Пермь — город пассионарный, живой, агрессивный. У нас должны быть неплохие шансы попасть в гордуму и заксобрание по партийным спискам», — отметил Калачев.
Наш корреспондент принял участие в дружеском «ужине» пермских сторонников ПЛП, который состоялся после избрания делегатов, которые в начале октября отправятся в Москву, где, как они надеются «пивная» партия возродится в новом варианте, с новой программой и лозунгами.
Выпускница Пермского гуманитарно-педагогического университета Виктория Семенина, работающая сейчас в сфере недвижимости — делегат будущего партийного съезда.
«Меня заинтересовал этот проект, возможность поучаствовать в создании фактически „с нуля“ политической партии, — рассказывает Виктория. — Буду ли я лидером пермской региональной партийной организации, если он будет создана? Не факт. Мы за то, чтобы новая партия была предельно демократичной, а все выборы ее руководства — „прозрачными“. Если в Прикамье дойдет до учредительной конференции краевой организации ПЛП — выдвинуть свою кандидатуру в председатели сможет любой. Я, в любом случае, встану на сторону большинства».
О собственно политической идеологии создаваемой партии высказываются осторожнее — ее предстоит определить и утвердить на предстоящем съезде. Общее представление участников «партийного вечера» в пермском кафе — идеология должна базироваться на «традиционных российских ценностях», к которым, в том числе, относится и демократия — то есть выборность власти.
«Мы не случайно создаем не клуб по интересам, а полноценную политическую партию, со всеми ее правами и возможностями. Задача партии — не только вести пропаганду. Она должна участвовать в выборах, выдвигать своих кандидатов — людей, имеющих знания, опыт, способных решать те задачи, которые волнуют, в частности, наших земляков — жителей Прикамья», — говорит Виктория.
На вопрос — как молодые пермяки узнали о планах возрождения Партии любителей пива, и связались с московской инициативной группой, ведь широкой «рекламной компании» воссоздания ПЛП в регионах не велось, — Виктория и ее друзья предпочли не отвечать. Вероятно, пока это партийная тайна, а совсем без секретов ни один политический проект не способен привлечь массового интереса.
Вы, вероятно, могли задаться вопросом: «А что про сам напиток?». Как он интегрирован в программу, партию? К сожалению или счастью, это не для печати. И думаем, вы точно нашли нужный ответ.
Вечер в общении с новыми сторонниками ПЛП оставил впечатление, что сегодня разрушаются многие, связанные с партиями стереотипы, возникшие в 2000-е и 2010-е годы. Часть молодежи перестает воспринимать партии, как «скучные» проекты, в которых молодым людям (и их амбициям, в хорошем смысле), места нет, и не будет. Партии и выборы вновь вызывают интерес у миллениалов и зумеров. Но для этого сами партийные проекты должны быть яркими и «живыми», а от их названий не должно отдавать нафталином эпохи «до исторического материализма».
Анатолий Москвин для Properm.ru.