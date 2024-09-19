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Posted 19 сентября, 06:44

Published 19 сентября, 06:44

Modified 19 сентября, 06:51

Updated 19 сентября, 06:51

Миллиардер из Индии Викрам Пуния построит железнодорожный терминал в Перми

Железнодорожный терминал в Перми построит индийский миллиардер

19 сентября 2024, 06:44
Фото: pharmasyntez.com

Миллиардер из Индии Викрам Пуния построит железнодорожный терминал в Перми

Сейчас проект находится на начальной стадии.

Компания «Фармстандарт» зарегистрировала ООО «Железнодорожный терминал „Пермь“ (ЖДТ) в поселке Юго-Камский Пермского муниципального округа, сообщает „Ъ-Прикамье“. Директором общества выступает бывший сотрудник Минтранса Пермского края Андрей Постников. В настоящий момент, он возглавляет отдел по работе с резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) „Пермь“.

Источник издания, близкий к региональным властям подтверждает, что компания действительно собирается строить терминал в ОЭЗ, однако проект находится в начальной стадии. Основной специализацией железнодорожного терминала может стать работа с импортными контейнерными грузами.

Президентом группы компании «Фармстандарт» является индийский миллиардер Виктор Пуния. Он занимается предпринимательством в России с начала 90-х. Сейчас у него пять фармзаводов по всей стране. По данным Forbes, его состояние превысило $1 млрд.

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#Бизнес#Пермь#Forbes#Индия#Оэз#Минтранс Пермского края#Фармстандарт#Андрей Постников
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