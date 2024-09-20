Бюджетные «плюшки» не радуют молодежь: она уезжает, а довольна жизнью только треть

Posted 20 сентября, 09:47
Published 20 сентября, 09:47
Modified 20 сентября, 10:02
Updated 20 сентября, 10:02
На сентябрьской пленарке Законодательного собрания Пермского края депутаты занимались исключительно приятным для парламентариев делом — распределяли сверхплановые доходы бюджета. Обилие средств позволяет предпринять «щедрые», но, на самом деле, давно назревшие шаги — например, увеличить краевые стипендии особо одаренным студентам (с 5750 до 6500 рублей в месяц) и поднять с 50 до 100 тыс. рублей единовременные выплаты учителям, впервые поступившим на работу в школы Прикамья.
Краевым властям важно воспользоваться моментом: трехлетний бюджет Пермского края снова «сказочно» увеличился. На пленарке Законодательного собрания Пермского края депутаты проголосовали за увеличение бюджетных доходов в 2024 году — на 9,2 млрд рублей. Но уже на ближайшие годы увеличение бюджета сверх плана прогнозируется в гораздо меньшем размере: 2025 год — 600 млн рублей, 2026-й — 678 млн рублей.
Львиную долю дополнительных денег дают: налог на доходы физлиц (3,3 млрд рублей в 2024-м) и размещение «временно свободных» бюджетных денег на депозитных счетах (4,4 млрд рублей). Рост НДФЛ, который полностью остается в регионе, — основная причина «бюджетного чуда» в регионе. Как сообщил депутатам зампред краевого правительства Алексей Чибисов, средняя зарплата в промышленности Прикамья за минувший год выросла на 20,6% и перевалила за 80 тыс. рублей. Соответственно, это дает миллиардные «прибавки» краевому бюджету.
Но уже в следующем году, согласно прогнозу федерального Минэкономразвития, темпы роста в обрабатывающих отраслях существенно сократятся. Поэтому власти Прикамья стремятся воспользоваться благоприятной финансовой ситуацией, чтобы «закрыть» хотя бы часть проблем в социальной сфере и профинансировать региональные масштабные стройки — такие, как онкоцентр и Ледовая арена в Перми, больница и универсальный спорткомплекс в Березниках.
В связи с инфляцией растут затраты и на текущие расходы по краевым программам: например, в здравоохранении. «На программу здравоохранения, на трехлетку предлагается направить почти 2 млрд рублей, — пояснила, представляя поправки в бюджет-2024, глава Минфина Прикамья Екатерина Тхор. — Средства пойдут на покупку лекарств, иммунопрофилактику, а также на компенсационные выплаты медработникам, — для привлечения в отрасль кадров».
На 2,5 млрд рублей пополнен Резервный фонд краевого правительства — это деньги на дополнительные меры поддержки участников СВО. В итоге общий размер регионального Резервного фонда превысит 4,62 млрд рублей.
Рост среднемесячной заработной платы по краю обязывает краевые власти позаботиться о прибавке бюджетникам — на это краевой бюджет потратит 2,8 млрд рублей. Например, среднюю зарплату педагогов намечено «подтянуть» до уровня 55 111 рублей.
Несмотря на общий рост расходов, по нескольким краевым программам они на 2024 год сокращены. Наибольший убыток претерпела программа «Пермский рай — территория культуры» — минус 333 млн рублей. Это связано, в том числе, со «сдвижением» на 2025 год работ по строительству пермского зоопарка. Кстати, долгожданный зоопарк в очередной раз сильно подорожал — в следующем году финансирование придется увеличить более чем на 268 млн рублей.
Казалось бы, сегодня в Прикамье создаются почти идеальные условия для хорошего «социального самочувствия» молодежи. Безработица близка к минимальной, студентам то и дело прибавляют стипендию, а выпускникам вузов, которые остаются жить и работать в регионе, предлагаются большие денежные выплаты. Однако не всё так просто — это свидетельствует из представленного доклада «О положении молодежи в Пермском крае».
На Западном Урале с каждым годом становится всё меньше молодых. В основном — за счет переезда в другие регионы России. Если на 1 января 2023 года в Прикамье проживали 632 160 человек 14–35 лет (25,2% от общей численности жителей региона), то уже к концу года количество молодежи уменьшилось до 616 772 человек (24,7%).
По прогнозам, к 2030 году доля молодежи 18–22 лет в Пермском крае увеличится примерно на 30 тыс. человек, а доля молодежи 23–35 лет снизится примерно на 40 тыс. человек. Соответственно, делают вывод авторы доклада, «увеличится нагрузка на систему среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, с одной стороны, а с другой — уменьшится кадровый потенциал».
По результатам социологического исследования, проведенного по заказу Агентства по делам молодежи Пермского края в декабре 2023 года, основная причина, по которой молодые люди задумываются о переезде из Прикамья, — «желание познакомиться с другим регионом или городом». Это напоминает отговорку Чичикова в разговоре с Плюшкиным: «Я спрашиваю вас дорогу вовсе не оттого, что собираюсь поехать, а только потому, что питаю интерес к познанию всякого рода мест».
Конечно, главную роль в окончательном решении о переезде играет уровень зарплаты. Около 18% опрошенных молодых жителей Пермского края желают уехать не просто в другой регион, а в место с высокими зарплатами и перспективами карьерного или творческого роста. Среди предпочтений — Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Удмуртия и Свердловская область.
За последние годы темпы переезда молодежи в другие регионы несколько снизились. Однако очевидно, что удержать молодых людей только созданием «внешних» условий комфортной жизни (условия для занятий спортом, разнообразные возможности досуга, регулярные фестивали, концерты и прочие культурные акции) — нельзя. В ходе социологического опроса, проведенного в декабре 2023-го, только 34% молодых пермяков указали, что рады жить в Пермском крае.
Похоже, депутаты вслед за правительством края всерьез задумались: что еще можно сделать, чтобы удержать молодых людей от переезда в Москву, Питер или Екатеринбург. Но пока идей мало, и звучат они не вполне убедительно. Например, представители фракции ЛДПР предложили бесплатно давать участки земли (с подведенными дорогами и инженерными сетями) не только многодетным семьям, но и «всем молодоженам Пермского края, которые согласятся жить на селе». Притом, давать землю «не в уведомительном порядке, а вместе со свидетельством о регистрации брака». Ну, а если молодые не обзавелись детьми или решили развестись — пусть возвращают землю и дом, достроенный или нет, обратно, причем по кадастровой (то есть низкой) цене.
Вряд ли на таких условиях молодежь побежит обустраиваться в деревне и вернется к простым «земным» — в прямом смысле слова — ценностям. Городская молодежь в село точно не поедет. А сельской молодежи в Пермском крае — всего 22% (от всех молодых региона). Да и те, в основном, посматривают в сторону Перми или других больших городов. Отреставрировать в селе клуб и каждый вечер устраивать дискотеку — это проблему явно не решит, равно как и бесплатная раздача земли, да еще с угрозой ее отобрать в случае развода или бездетности.
Анатолий Москвин для Properm.ru.