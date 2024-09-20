Бюджетные «плюшки» не радуют молодежь: она уезжает, а довольна жизнью только треть

Похоже, депутаты вслед за правительством края всерьез задумались: что еще можно сделать, чтобы удержать молодых людей от переезда в Москву, Питер или Екатеринбург. Но пока идей мало, и звучат они не вполне убедительно. Например, представители фракции ЛДПР предложили бесплатно давать участки земли (с подведенными дорогами и инженерными сетями) не только многодетным семьям, но и «всем молодоженам Пермского края, которые согласятся жить на селе». Притом, давать землю «не в уведомительном порядке, а вместе со свидетельством о регистрации брака». Ну, а если молодые не обзавелись детьми или решили развестись — пусть возвращают землю и дом, достроенный или нет, обратно, причем по кадастровой (то есть низкой) цене.