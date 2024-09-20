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Posted 20 сентября, 12:04

Published 20 сентября, 12:04

Modified 20 сентября, 12:07

Updated 20 сентября, 12:07

Пермского политика Константина Окунева оштрафовали за пост в соцсети на 30 тыс.

Экс-депутата Заксобрания оштрафовали за публикацию поста в соцсети

20 сентября 2024, 12:04
Фото: properm.ru

Пермского политика Константина Окунева оштрафовали за пост в соцсети на 30 тыс.

Сюжет
Военная операция на Украине
Всего Окуневу назначено более 600 тысяч рублей штрафа.

Экс-депутата краевого Заксобрания Константина Окунева в очередной оштрафовали за пост в соцсетях. Об этом сообщает газета «Звезда».

Основанием для привлечения Окунева к ответственности стал пост в телеграм-канале политика, опубликованный в июне 2024 года. В МВД решили, что в сообщении содержатся оскорбительные высказывания в адрес государственной власти. Свердловский районный суд Перми назначил Окуневу штраф в размере 50 тыс. рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.

Ранее в отношении экс-депутата было составлено девять административных протоколов за публикации в интернете. Общая сумма штрафов, назначенных ему судами, превысила 600 тыс. рублей.

В апреле Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Константина Окунева. Политик жаловался на административный арест в 2021 году, сообщил Properm.ru проводивший защиту экс-депутата краевого Заксобрания старший партнер адвокатского бюро «Ахметов и Хозяйкин» Иван Хозяйкин.

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#Политика#Военная операция на Украине#Пермь#Штраф#Окунев#Константин окунев
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