Экс-депутата Заксобрания оштрафовали за публикацию поста в соцсети

Posted 20 сентября, 12:04
Published 20 сентября, 12:04
Modified 20 сентября, 12:07
Updated 20 сентября, 12:07
Экс-депутата краевого Заксобрания Константина Окунева в очередной оштрафовали за пост в соцсетях. Об этом сообщает газета «Звезда».
Основанием для привлечения Окунева к ответственности стал пост в телеграм-канале политика, опубликованный в июне 2024 года. В МВД решили, что в сообщении содержатся оскорбительные высказывания в адрес государственной власти. Свердловский районный суд Перми назначил Окуневу штраф в размере 50 тыс. рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.
Ранее в отношении экс-депутата было составлено девять административных протоколов за публикации в интернете. Общая сумма штрафов, назначенных ему судами, превысила 600 тыс. рублей.
В апреле Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Константина Окунева. Политик жаловался на административный арест в 2021 году, сообщил Properm.ru проводивший защиту экс-депутата краевого Заксобрания старший партнер адвокатского бюро «Ахметов и Хозяйкин» Иван Хозяйкин.