Экс-депутата Заксобрания оштрафовали за публикацию поста в соцсети

Основанием для привлечения Окунева к ответственности стал пост в телеграм-канале политика, опубликованный в июне 2024 года. В МВД решили, что в сообщении содержатся оскорбительные высказывания в адрес государственной власти. Свердловский районный суд Перми назначил Окуневу штраф в размере 50 тыс. рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.