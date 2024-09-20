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Posted 20 сентября, 16:22

Published 20 сентября, 16:22

Modified 21 сентября, 06:30

Updated 21 сентября, 06:30

В Перми 13 человек подозреваются в автомошенничестве

Группу жителей Перми уличили в мошенничестве с автострахованием

20 сентября 2024, 16:22
Фото: 1MI

В Перми 13 человек подозреваются в автомошенничестве

Ущерб страховых компаний от их деятельности составил более 2 миллионов рублей.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 13 пермяков. Им инкриминируют мошенничество в сфере страхования, совершённое в крупном размере организованной группой, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что один из обвиняемых, являясь руководителем таксопарка, создал организованную преступную группу для хищения денег у страховых компаний. В эту деятельность он вовлёк водителей такси и сотрудника страховой фирмы.

По данным следствия, с 2018 по 2021 год на территории Перми обвиняемые инсценировали ДТП с участием автомобилей такси. После этого они отправляли фальсифицированные документы в различные страховые компании, чтобы получать выплаты.

Ущерб, который понесли страховые компании от этой деятельности, составил более 2 млн рублей. Частично эти деньги были возмещены в ходе предварительного следствия. Уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде Перми.

В Перми таксист обманул пассажира на 15 тыс. рублей и понес наказание в соответствии с УК РФ.

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#Пермь#Мошенники#Страхование#Транспорт#Автострахование#Страховка
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