Группу жителей Перми уличили в мошенничестве с автострахованием

Posted 20 сентября, 16:22
Published 20 сентября, 16:22
Modified 21 сентября, 06:30
Updated 21 сентября, 06:30
Прокуратура Пермского края утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 13 пермяков. Им инкриминируют мошенничество в сфере страхования, совершённое в крупном размере организованной группой, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие считает, что один из обвиняемых, являясь руководителем таксопарка, создал организованную преступную группу для хищения денег у страховых компаний. В эту деятельность он вовлёк водителей такси и сотрудника страховой фирмы.
По данным следствия, с 2018 по 2021 год на территории Перми обвиняемые инсценировали ДТП с участием автомобилей такси. После этого они отправляли фальсифицированные документы в различные страховые компании, чтобы получать выплаты.
Ущерб, который понесли страховые компании от этой деятельности, составил более 2 млн рублей. Частично эти деньги были возмещены в ходе предварительного следствия. Уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде Перми.
В Перми таксист обманул пассажира на 15 тыс. рублей и понес наказание в соответствии с УК РФ.