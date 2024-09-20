Кого обяжут покупать новую модель от «АвтоВАЗ» за три миллиона

Кредиты для АвтоВАЗа по минимальным ставкам составляют 21% годовых (базовая ставка 19% плюс 2 п. п.). Это делает производственное развитие дорогим и мешает выгодно предлагать кредиты для покупателей. В то же время в Китае ключевая ставка колеблется от 3,35% до 3,85%. Это упрощает процесс модернизации производства и позволяет предлагать свои кредитные программы. К примеру, Haval предлагает фактически безпроцентную рассрочку при первоначальном взносе от 60% на 12 месяцев, со ставкой 0,01% годовых. Двухлетние программы начинаются от 10,9% годовых.