Кого обяжут покупать новую модель от «АвтоВАЗ» за три миллиона

Posted 20 сентября, 09:56
Published 20 сентября, 09:56
Modified 20 сентября, 09:58
Updated 20 сентября, 09:58
В прошлом году стоимость Lada Aura составляла 2,5 млн рублей. По словам главы компании АвтоВАЗ Максима Соколова, сейчас обычная Lada Vesta достигает в цене 2,2 млн рублей, поэтому не за горами подорожание и новой модели. Сообщается, что Lada Aura будет стоить более 3 млн рублей.
Журналисты «Новых известий» разобрались, в чем же причина такого увеличения стоимости, и кто будет заинтересован в покупке данной машины.
Lada Aura — это та же самая Lada Vesta, но в дополненной модификации. Длина кузова увеличена на 25 см, это обеспечивает больше места для пассажиров на задних сиденьях. Салон выполнен из натуральной кожи. По словам Соколова, Lada Aura не уступает Toyota Camry в комфорте для пассажира, особенно в части пространства для ног.
Технически Aura идентична Lada Vesta, имеет такую же простую заднюю подвеску, ширину кузова, двигатель 1,8 литра с мощностью 122 л. с. и трансмиссию с китайским вариатором.
Как отмечает руководитель АвтоВАЗа, основными клиентами являются государственные структуры, обязанные закупать только отечественные автомобили по закону, а также таксопарки. Для последних предполагается создание более простых версий.
Тем не менее, у госструктур есть много способов избежать покупки «Ауры». Во-первых, они могут не покупать автомобиль, а воспользоваться услугами частной фирмы, которая имеет право использовать любые машины, даже Rolls-Royce.
Во-вторых, Lada Aura не единственная российская машина в данном ценовом сегменте. В прошлом году полиция закупила большую партию китайских кроссоверов Haval F7 для нужд ДПС с полным приводом и 2-литровым турбомотором.
Haval F7 нового поколения представляет собой крупный автомобиль, сравнимый по размерам с «Аурой», с турбомотором на 150 л. с. и шестью подушками безопасности. Начальная цена — 2,7 млн рублей.
У дилеров Lada можно также найти кроссовер Xcite X-Cross 7 с минимальной локализацией изготовления в Санкт-Петербурге, с независимой подвеской, турбомотором мощностью 147 л. с., просторным салоном. А за 2,7 млн рублей, без учета скидок, можно приобрести модель с кожзамом вместо натуральной кожи, которая популярна среди такси «Комфорт+».
В Беларуси, где продается много подержанных иномарок, Lada Vesta предлагается на 22% дешевле, чем в России, преимущественно из-за конкурентного окружения. Это стало выгодно для АвтоВАЗа: с 1 октября вступает в силу повышенный утильсбор.
— Мы, конечно, рады принятию решения о поэтапном увеличении сбора и выражаем признательность правительству и Минпромторгу, — говорит Соколов.
На данный момент на рынке наблюдается значительное давление со стороны китайского автопрома, который фокусируется на глобальном потребительском рынке автомобилей. Сложность заключается в отсутствии честной конкуренции.
Кредиты для АвтоВАЗа по минимальным ставкам составляют 21% годовых (базовая ставка 19% плюс 2 п. п.). Это делает производственное развитие дорогим и мешает выгодно предлагать кредиты для покупателей. В то же время в Китае ключевая ставка колеблется от 3,35% до 3,85%. Это упрощает процесс модернизации производства и позволяет предлагать свои кредитные программы. К примеру, Haval предлагает фактически безпроцентную рассрочку при первоначальном взносе от 60% на 12 месяцев, со ставкой 0,01% годовых. Двухлетние программы начинаются от 10,9% годовых.
Соколов отмечает, что китайские производители получают значительную государственную поддержку. «Я разговаривал с руководителями многих китайских компаний, и они говорили, что около 80% инвестиций на создание таких мощностей с уровнем роботизации свыше 90% они получили от государства, от федеральных властей Китая, от региональных или даже от муниципальных», — отметил глава организации.
Такой сценарий напоминает о повышении утильсбора в России, где защищается местный производитель. Кроме того, в Европе и США есть разнообразие автомобилей не из Китая, в России же представлены лишь АвтоВАЗ и УАЗ, что не позволяет им полностью насытить рыночные потребности и соперничать друг с другом.