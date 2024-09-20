Компания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку

Рейсы планируется выполнять один раз в неделю, по вторникам, на самолете Superjet. Пассажиры будут проводить в пути 3 часа 15 минут. Действующая полетная программа «ИрАэро» стартовала с 29 апреля, а завершится 14 октября — летать в Баку прямым рейсом можно по понедельникам.