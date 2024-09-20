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Posted 20 сентября, 07:09

Published 20 сентября, 07:09

Modified 20 сентября, 07:13

Updated 20 сентября, 07:13

«ИрАэро» продлила прямые рейсы из Перми в Баку до 25 марта 2025 года

Компания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку

20 сентября 2024, 07:09
Фото: unsplash.com

«ИрАэро» продлила прямые рейсы из Перми в Баку до 25 марта 2025 года

Сюжет
Аэропорт
Сейчас летать в столицу Азербайджана можно по понедельникам.

Авиакомпания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в столицу Азербайджана — Баку. Перевозчик будет летать по маршруту с 29 октября текущего года по 25 марта 2025 года, первым обратило внимание издание URA.ru.

Рейсы планируется выполнять один раз в неделю, по вторникам, на самолете Superjet. Пассажиры будут проводить в пути 3 часа 15 минут. Действующая полетная программа «ИрАэро» стартовала с 29 апреля, а завершится 14 октября — летать в Баку прямым рейсом можно по понедельникам.

В январе полетную программу по направлению Пермь — Баку приостановили из-за значительного снижения спроса.

Фото: онлайн-табло аэропорта Большое Савино
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#Общество#Аэропорт#Пермь#Туризм#Большое савино#Путешествия#Рейсы#Баку
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