Компания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку

Posted 20 сентября, 07:09
Published 20 сентября, 07:09
Modified 20 сентября, 07:13
Updated 20 сентября, 07:13
Авиакомпания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в столицу Азербайджана — Баку. Перевозчик будет летать по маршруту с 29 октября текущего года по 25 марта 2025 года, первым обратило внимание издание URA.ru.
Рейсы планируется выполнять один раз в неделю, по вторникам, на самолете Superjet. Пассажиры будут проводить в пути 3 часа 15 минут. Действующая полетная программа «ИрАэро» стартовала с 29 апреля, а завершится 14 октября — летать в Баку прямым рейсом можно по понедельникам.
В январе полетную программу по направлению Пермь — Баку приостановили из-за значительного снижения спроса.