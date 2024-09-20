Медведев: Первичные отделения ЕР должны работать с людьми максимально корректно

Posted 20 сентября, 10:32
Published 20 сентября, 10:32
Modified 20 сентября, 10:32
Updated 20 сентября, 10:32
Встречу возглавили председатель партии Дмитрий Медведев и временно исполняющий обязанности секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев.
Медведев подчеркнул, что первичные отделения играют ключевую роль в партии, поскольку именно с них начинается работа и формируется репутация. Он отметил, что идеологические направления задаются на высшем уровне, но именно первички воплощают их в жизнь и устраняют недостатки, становясь «солью партийной земли», передает mkset.ru.
ЕР включает почти 90 тысяч первичных организаций и насчитывает 2,6 миллиона членов. Медведев также указал, что одной из задач первичных отделений является объяснение гражданам, почему правда на стороне ЕР. Он акцентировал внимание на необходимости честного и аргументированного общения с людьми, учитывая специфику российской политической ментальности.
Кроме того, Медведев поддержал инициативы по созданию памятного знака за членство в партии, усилению медийной активности первичных отделений и расширению грантовых конкурсов для реализации их общественных проектов. Он также отметил важность шефства над семьями участников СВО.
В заключение Владимир Якушев выразил благодарность секретарям первичных отделений за их работу, подчеркнув, что к ним и к партии люди обращаются со своими бытовыми проблемами. По его словам, сила ЕР заключается в масштабной сети первичных отделений и их организованной деятельности.
2 июля 2024 года «Единая Россия» на заседании генсовета под председательством Дмитрия Медведева учредила совет первичных отделений партии, в который вошли представители всех 89 регионов, сообщает сайт партии ER.RU.
«В Пермском крае на сегодняшний день функционирует 1438 первичных отделений, которые объединяют более 23 тысяч членов партии и порядка 13 тысяч сторонников „Единой России“.
Секретари и члены первичных отделений активно участвуют в избирательных кампаниях в качестве кандидатов, агитаторов, наблюдателей.
Вклад первичных ячеек партии чувствуется и в оказании помощи нашим ребятам на передовой. Партийцы помогают формировать гуманитарные грузы, участвуют в их доставке в зону проведения специальной военной операции. Организуют мероприятия по написанию писем на передовую, плетению маскировочных сетей, изготовлению «сухих душей» и окопных свечей.
Ежегодно реготделение партии проводит конкурс среди первичных и местных отделений. По результатам конкурса первичные отделения-победители получают возможность реализовывать свои инициативы, проводить мероприятия с участием местных жителей, приобретать партийную атрибутику», — сказал Леонид Новохатский, секретарь первичного отделения Индустриального района г. Перми «Стахановское 1-2» партии «Единая Россия» Пермского края.