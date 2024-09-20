Медведев: Первичные отделения ЕР должны работать с людьми максимально корректно

Медведев подчеркнул, что первичные отделения играют ключевую роль в партии, поскольку именно с них начинается работа и формируется репутация. Он отметил, что идеологические направления задаются на высшем уровне, но именно первички воплощают их в жизнь и устраняют недостатки, становясь «солью партийной земли», передает mkset.ru.