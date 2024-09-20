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Posted 20 сентября, 15:32

Published 20 сентября, 15:32

Modified 20 сентября, 15:33

Updated 20 сентября, 15:33

Начальника колонии из Чусового обвиняют в растрате 2 миллионов рублей

Начальник колонии из Чусового организовал нелегальную пилораму на территории зоны

20 сентября 2024, 15:32
Фото: 1MI

Начальника колонии из Чусового обвиняют в растрате 2 миллионов рублей

Мужчина таким образом растратил более 2 миллионов рублей.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника исправительного учреждения из Чусовского округа, обвиняемого в растрате. Мужчина обвиняется в присвоении более 2 млн. рублей, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника исправительного учреждения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Обвиняемый, при соучастии пособников в течение 2022 года организовал и контролировал в исправительном учреждении безучетное производство изделий и пиломатериалов из древесины указанного учреждения. Готовые изделия передавались третьим лицам в качестве дара. Таким образом совершена растрата имущества учреждения на сумму более 2 млн. рублей. В отношении соучастников уголовные дела находятся в отдельном производстве.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В мае Свердловский районный суд Перми продлил срок содержания под стражей бывшему замначальника ИК-37 Андрею Швареву.

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#Общество#Растрата#Колония#Исправительная колония
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