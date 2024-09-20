Начальник колонии из Чусового организовал нелегальную пилораму на территории зоны

Обвиняемый, при соучастии пособников в течение 2022 года организовал и контролировал в исправительном учреждении безучетное производство изделий и пиломатериалов из древесины указанного учреждения. Готовые изделия передавались третьим лицам в качестве дара. Таким образом совершена растрата имущества учреждения на сумму более 2 млн. рублей. В отношении соучастников уголовные дела находятся в отдельном производстве.