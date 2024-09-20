Общественники рассказали губернатору, чем и как помогают участникам СВО и их семьям

В 2024 году более тысячи первоклассников, чьи родителя являются участниками специальной военной операции, получили школьные наборы. В планах у Комитета открыть «комнаты занятости» для совсем маленьких детей участников СВО. Чтобы их мамы могли отдать в эти комнаты детей на время, пока заняты какими-то делами или работой.