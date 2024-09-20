Общественники рассказали губернатору, чем и как помогают участникам СВО и их семьям

Posted 20 сентября, 06:02
Published 20 сентября, 06:02
Modified 21 сентября, 06:36
Updated 21 сентября, 06:36
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с представителями общественных организаций, которые оказывают поддержку участникам специально военной операции (СВО) и их семьям.
«Жители интересуются тем, с какими вопросами чаще всего обращаются сами ребята и их семьи. Обращения поступают самые разные — от трудоустройства до решения бытовых вопросов и социального сопровождения. Каждая ситуации индивидуальна и решается адресно», — заявил Дмитрий Махонин.
Губернатор уже не раз подчеркивал, что поддержка земляков, участвующих в СВО, и их семей — ключевой вопрос для краевых властей. В рамах встречи рассмотрели деятельность краевого филиала фонда «Защитники Отечества», Комитета по поддержке ветерана СВО и Комитета семей воинов Отечества.
Комитету по поддержке ветеранов СВО губернатор поручил создать отделения в муниципалитетах, а также координировать их работу.
Комитет семей воинов Отечества предоставляет психологическую помощь участникам СВО и их семьям, содействует в предоставлении мер социальной поддержки и защиты, включая медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, обеспечение средствами технической реабилитации, оказывает помощь в получении дополнительного образования и освоении гражданских профессий.
В 2024 году более тысячи первоклассников, чьи родителя являются участниками специальной военной операции, получили школьные наборы. В планах у Комитета открыть «комнаты занятости» для совсем маленьких детей участников СВО. Чтобы их мамы могли отдать в эти комнаты детей на время, пока заняты какими-то делами или работой.
Кроме того, в сентябре 2023 года центр «Мой бизнес» запустил обучающую программу «СВОе дело» — ветераны СВО и их семьи могут бесплатно пройти обучение по открытию предпринимательского дела и открыть свой бизнес.
Весной 2025 года планируется открыть памятник в честь земляков, которые служат в зоне проведения спецоперации. Монумент будет установлен на бульваре Советской армии в Перми.