Пермяк награжден юбилейной медалью «100 лет Уголовного розыска России»

На протяжении более чем 25 лет Александр Редекоп возглавляет АО «Промышленное предприятие материально-технического снабжения „Пермснабсбыт“». Он также создал «Союз изобретателей имени Александра Попова». Около 10 лет пермяк руководит благотворительным проектом «Наставничество», помогая школьникам выбрать профессию и разработать индивидуальную образовательную траекторию. Проект знакомит учащихся с реальным и перспективным миром профессий в службе, науке и культуры, вдохновляет ребят через личные примеры успешных и счастливых профессионалов. В рамках инициативы ученики начальной и средней школы посещают кружки, мастер-классы, метафорические игры, конкурсы, фестивали, а также ходят на экскурсии на предприятия. К процессу подключают педагогов, наставников, экспертов и родителей.