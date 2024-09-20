Пермяк награжден юбилейной медалью «100 лет Уголовного розыска России»

Posted 20 сентября, 08:30
Published 20 сентября, 08:30
Modified 20 сентября, 08:32
Updated 20 сентября, 08:32
В Перми юбилейной медалью «100 лет Уголовного розыска России» награжден Александр Редекоп. Президент Фонда содействия правоохранительным органам Прикамья Александр Марканов отметил наградой его активную работу по патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных школ Перми.
На протяжении более чем 25 лет Александр Редекоп возглавляет АО «Промышленное предприятие материально-технического снабжения „Пермснабсбыт“». Он также создал «Союз изобретателей имени Александра Попова». Около 10 лет пермяк руководит благотворительным проектом «Наставничество», помогая школьникам выбрать профессию и разработать индивидуальную образовательную траекторию. Проект знакомит учащихся с реальным и перспективным миром профессий в службе, науке и культуры, вдохновляет ребят через личные примеры успешных и счастливых профессионалов. В рамках инициативы ученики начальной и средней школы посещают кружки, мастер-классы, метафорические игры, конкурсы, фестивали, а также ходят на экскурсии на предприятия. К процессу подключают педагогов, наставников, экспертов и родителей.
Александр Редекоп привлекает к участию в патриотических мероприятиях ветеранов министерства внутренних дел и внутренних войск России, а также с действующих сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. Он организует встречи школьников с ветеранами Великой Отечественной войны, МВД России и Росгвардии.