Пермякам рассказали, куда можно пожаловаться на холод в квартирах

Posted 20 сентября, 10:54
Published 20 сентября, 10:54
Modified 20 сентября, 10:55
Updated 20 сентября, 10:55
Жители города смогут задать вопросы по запуску тепла, обратившись в районные администрации и в городской департамент ЖКХ. Также звонки принимают круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» и единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство», сообщает пресс-служба мэрии.
Получить консультацию можно в администрации своего района в будние дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу с 9:00 до 17:00) по следующим телефонам:
Кроме того, уже начала свою работу специальная горячая линия в департаменте ЖКХ администрации Перми. Вопросы по запуску тепла можно задать по телефону: 210-18-07, 212-77-59, 212-14-39. Помимо этого звонки будет принимать единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» по телефону: 270-00-40 и центральный круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» по телефону: 259-39-98
При обращении на «горячую линию» необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию), дату и номер заявки (обращения) в управляющую и ресурсоснабжающую организацию об отсутствии тепла в помещении.
Специалисты районных администраций Перми примут обращение, поставят адрес на контроль.
На этой неделе, 17 сентября, глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о начале отопительного сезона в Перми.