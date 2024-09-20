Пермякам рассказали, куда можно пожаловаться на холод в квартирах

Кроме того, уже начала свою работу специальная горячая линия в департаменте ЖКХ администрации Перми. Вопросы по запуску тепла можно задать по телефону: 210-18-07, 212-77-59, 212-14-39. Помимо этого звонки будет принимать единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» по телефону: 270-00-40 и центральный круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» по телефону: 259-39-98