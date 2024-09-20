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Posted 20 сентября, 10:54

Published 20 сентября, 10:54

Modified 20 сентября, 10:55

Updated 20 сентября, 10:55

Пермякам рассказали, куда можно пожаловаться на холод в квартирах

Пермякам рассказали, куда можно пожаловаться на холод в квартирах

20 сентября 2024, 10:54
Фото: 1MI

Пермякам рассказали, куда можно пожаловаться на холод в квартирах

Сюжет
Касается каждого
Начали работу «горячие линии» по районам, в мэрии и в городском коммунальном предприятии.

Жители города смогут задать вопросы по запуску тепла, обратившись в районные администрации и в городской департамент ЖКХ. Также звонки принимают круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» и единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство», сообщает пресс-служба мэрии.

Получить консультацию можно в администрации своего района в будние дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу с 9:00 до 17:00) по следующим телефонам:

  • Дзержинский район 246-58-87, 246-55-42;
  • Индустриальный район 227-91-90; 227-93-34;
  • Кировский район 205-62-18, 205-62-17;
  • Ленинский район 212-13-63;
  • Мотовилихинский район 260-37-77, 260-46-04;
  • Орджоникидзевский район 263-49-51, 263-47-26;
  • Свердловский район 244-13-89, 244-40-13;
  • посёлок Новые Ляды 295-86-46, 295-85-82, 295-85-67.

Кроме того, уже начала свою работу специальная горячая линия в департаменте ЖКХ администрации Перми. Вопросы по запуску тепла можно задать по телефону: 210-18-07, 212-77-59, 212-14-39. Помимо этого звонки будет принимать единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» по телефону: 270-00-40 и центральный круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» по телефону: 259-39-98

При обращении на «горячую линию» необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию), дату и номер заявки (обращения) в управляющую и ресурсоснабжающую организацию об отсутствии тепла в помещении.

Специалисты районных администраций Перми примут обращение, поставят адрес на контроль.

На этой неделе, 17 сентября, глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о начале отопительного сезона в Перми.

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#Касается каждого#Пермь#Жкх#Жкх перми
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