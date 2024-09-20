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Posted 20 сентября, 12:41

Published 20 сентября, 12:41

Modified 20 сентября, 12:43

Updated 20 сентября, 12:43

23 сентября в Перми пройдет автограф-сессия звезд российского футбола

Пермяки смогут увидеть Кубок России по футболу и взять автограф у футболистов

20 сентября 2024, 12:41
Фото: 1MI

23 сентября в Перми пройдет автограф-сессия звезд российского футбола

В ТРК «Планета» можно будет пообщаться с экс-капитаном сборной России по футболу и двумя бывшими игроками «Амкара».

В понедельник, 23 сентября в торгово-развлекательном центре «Планета» можно будет увидеть FONBET Кубок России по футболу. Также пермяки смогут сфотографироваться и взять автограф у звезд российского футбола, сообщают в ТРЦ.

В автограф- и фотосессии примут участие экс-футболисты сборной России:

  • Евгений Алдонин — экс-капитан сборной России по футболу, двукратный чемпион России по футболу, пятикратный обладатель Кубка России, заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА;
  • Алексей Гасилин — чемпион Европы в составе юношеской сборной России, экс-футболист пермского «Амкара» (2017-2018), действующий игрок Медийной футбольной лиги;
  • Александр Рязанцев — экс-полузащитник сборной России, «Рубина», «Зенита», московского «Торпедо», пермского «Амкара» (2017-2018), трёхкратный чемпион России по футболу, обладатель Кубка страны.

Мероприятие будет проходить с 20:00 до 21:30 на 2 этаже, у фаншопа АМКАР-ПЕРМЬ.

В чера стало известно, что в Пермском крае была учреждена новая федерация футбола. Организация была зарегистрирована с целью замены текущей федерации, основанной в 1996 году.

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#Спорт#Пермь#Футбол#Кубок россии#Футболисты
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