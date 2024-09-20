Пермяки смогут увидеть Кубок России по футболу и взять автограф у футболистов

Posted 20 сентября, 12:41
Published 20 сентября, 12:41
Modified 20 сентября, 12:43
Updated 20 сентября, 12:43
В понедельник, 23 сентября в торгово-развлекательном центре «Планета» можно будет увидеть FONBET Кубок России по футболу. Также пермяки смогут сфотографироваться и взять автограф у звезд российского футбола, сообщают в ТРЦ.
В автограф- и фотосессии примут участие экс-футболисты сборной России:
Мероприятие будет проходить с 20:00 до 21:30 на 2 этаже, у фаншопа АМКАР-ПЕРМЬ.
В чера стало известно, что в Пермском крае была учреждена новая федерация футбола. Организация была зарегистрирована с целью замены текущей федерации, основанной в 1996 году.