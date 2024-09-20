Похолодание и дожди. Синоптики — о погоде в выходные в Пермском крае

В субботу ночью в крае ожидается +5…+10°, в Перми около +8°. Днем потеплеет до +10…+15°, в Перми до +12…+14°. В воскресенье ночью в Прикамье +3…+8°, в Перми до +5°. Днем ожидается температура воздуха +7…+12° в регионе и +8…+10° в краевой столице, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.