Похолодание и дожди. Синоптики — о погоде в выходные в Пермском крае

Posted 20 сентября, 12:29
Published 20 сентября, 12:29
Modified 20 сентября, 12:31
Updated 20 сентября, 12:31
В выходные, 21 и 22 сентября, в Пермский край придет похолодание. Под влиянием северного циклона на большей части региона пройдут дожди. Синоптики прогнозируют умеренный ветер с порывами до 15 м/с.
В субботу ночью в крае ожидается +5…+10°, в Перми около +8°. Днем потеплеет до +10…+15°, в Перми до +12…+14°. В воскресенье ночью в Прикамье +3…+8°, в Перми до +5°. Днем ожидается температура воздуха +7…+12° в регионе и +8…+10° в краевой столице, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Потепление в Прикамье еще вернется на следующей неделе. Но пока рано делать прогнозы о том, сколько дней оно продлится.