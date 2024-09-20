properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 12:29

Published 20 сентября, 12:29

Modified 20 сентября, 12:31

Updated 20 сентября, 12:31

В столице Прикамья в выходные 21–22 сентября ночью похолодает до +5 градусов

Похолодание и дожди. Синоптики — о погоде в выходные в Пермском крае

20 сентября 2024, 12:29
Фото: unsplash.com

В столице Прикамья в выходные 21–22 сентября ночью похолодает до +5 градусов

Период бабьего лета заканчивается в прогнозируемые ранее сроки.

В выходные, 21 и 22 сентября, в Пермский край придет похолодание. Под влиянием северного циклона на большей части региона пройдут дожди. Синоптики прогнозируют умеренный ветер с порывами до 15 м/с.

В субботу ночью в крае ожидается +5…+10°, в Перми около +8°. Днем потеплеет до +10…+15°, в Перми до +12…+14°. В воскресенье ночью в Прикамье +3…+8°, в Перми до +5°. Днем ожидается температура воздуха +7…+12° в регионе и +8…+10° в краевой столице, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Потепление в Прикамье еще вернется на следующей неделе. Но пока рано делать прогнозы о том, сколько дней оно продлится.

Бабье лето скоро! Какой будет погода в сентябре в Пермском крае
Узнать подробнее
Читайте также:
Выходные без осадков. Какой будет погода в Пермском крае в конце неделиМедленно прощаемся с летним теплом. Какой будет погода в Прикамье на этой неделе
#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода#Погода в выходные
Подпишитесь
Популярное