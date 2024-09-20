properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 12:57

Published 20 сентября, 12:57

Modified 21 сентября, 16:27

Updated 21 сентября, 16:27

Прощание с маршрутками и Каменным городом. Главные новости недели в Пермском крае

Прощание с маршрутками и Каменным городом. Главные новости недели в Пермском крае

20 сентября 2024, 12:57
Фото: Изображение Midjourney; properm.ru
Рассказываем, чем запомнилась эта рабочая неделя и журналистам, и читателям Properm.ru.

Просьба не посещать Каменный город

Жители и гости Пермского края ежедневно ездят полюбоваться скалами Каменного города. Власти просят их отложить поездку до конца года, так как на подходе к природному парку идет строительство новой экологической тропы.

Подрядчик должен уложить новый деревянный настил, установить малые архитектурные формы, беседки и лавочки. Работы планируется завершить в декабре.

Исчезновение маршруток с улиц Перми

Автобусные маршруты №4т, 5т, 8т и 11т на этой неделе завершили работу. У перевозчиков закончился срок действия свидетельств на обслуживание рейсов.

Вместо маршруток власти предлагают пермякам ездить в автобусах — запущены новые маршруты №31 и №79, продолжают выполнять рейсы маршруты №15 и №57. Оплачивать проезд теперь можно не только наличными деньгами, но и банковскими картами либо проездными.

Взгляд с воздуха на стройку зоопарка

Один из основных субподрядчиков строительства нового зоопарка в микрорайоне Нагорный поделился видео со стройки объекта. На записи можно увидеть, в каком состоянии находится долгожданный комплекс учреждения на август.

Контракт на строительство зоопарка был заключен еще в 2017 году. Весной власти сообщали, что для ускорения темпов работ были привлечены новые субподрядчики.

Старт отопительного сезона в столице Прикамья

Каждый сентябрь в Перми — это ощутимое похолодание и теплые батареи. Иногда власти ждут, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет ниже +8°, чтобы включить отопление. В этом году — не стали.

С 18 сентября процесс запуска отопления начался в больницах, детских садах и других соцучреждениях. Через несколько дней обещают включить отопление и в жилых домах.

Появление в Перми нового застройщика

Торги на право заключения договора о комплексном развитии территории Тихого Компроса выиграло ООО «Комфорт и Функциональность. Специализированный застройщик» (входит в холдинг «Брусника»). Название холдинга для Перми ново, он еще не реализовывал здесь свои проекты.

«Брусника» — это группа компаний предпринимателя и экс-депутата городской думы Тюмени Алексея Круковского. К 2033 году девелопер должен возвести на Тихом Компросе 100 тыс. кв. м жилья и обустроить прилегающую территорию. На расселение аварийных домов застройщику дано 5,5 лет.

#Общество#Пермь#Итоги
Подпишитесь
Популярное