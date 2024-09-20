Прощание с маршрутками и Каменным городом. Главные новости недели в Пермском крае

Posted 20 сентября, 12:57
Published 20 сентября, 12:57
Modified 21 сентября, 16:27
Updated 21 сентября, 16:27
Жители и гости Пермского края ежедневно ездят полюбоваться скалами Каменного города. Власти просят их отложить поездку до конца года, так как на подходе к природному парку идет строительство новой экологической тропы.
Подрядчик должен уложить новый деревянный настил, установить малые архитектурные формы, беседки и лавочки. Работы планируется завершить в декабре.
Автобусные маршруты №4т, 5т, 8т и 11т на этой неделе завершили работу. У перевозчиков закончился срок действия свидетельств на обслуживание рейсов.
Вместо маршруток власти предлагают пермякам ездить в автобусах — запущены новые маршруты №31 и №79, продолжают выполнять рейсы маршруты №15 и №57. Оплачивать проезд теперь можно не только наличными деньгами, но и банковскими картами либо проездными.
Один из основных субподрядчиков строительства нового зоопарка в микрорайоне Нагорный поделился видео со стройки объекта. На записи можно увидеть, в каком состоянии находится долгожданный комплекс учреждения на август.
Контракт на строительство зоопарка был заключен еще в 2017 году. Весной власти сообщали, что для ускорения темпов работ были привлечены новые субподрядчики.
Каждый сентябрь в Перми — это ощутимое похолодание и теплые батареи. Иногда власти ждут, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет ниже +8°, чтобы включить отопление. В этом году — не стали.
С 18 сентября процесс запуска отопления начался в больницах, детских садах и других соцучреждениях. Через несколько дней обещают включить отопление и в жилых домах.
Торги на право заключения договора о комплексном развитии территории Тихого Компроса выиграло ООО «Комфорт и Функциональность. Специализированный застройщик» (входит в холдинг «Брусника»). Название холдинга для Перми ново, он еще не реализовывал здесь свои проекты.
«Брусника» — это группа компаний предпринимателя и экс-депутата городской думы Тюмени Алексея Круковского. К 2033 году девелопер должен возвести на Тихом Компросе 100 тыс. кв. м жилья и обустроить прилегающую территорию. На расселение аварийных домов застройщику дано 5,5 лет.