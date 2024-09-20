Пьяный пермяк доехал до дома за 15 тысяч рублей. История одного обмана

Однако один из мужчин был сильно пьян. Он передал водителю свой мобильный телефон, чтобы тот перевел нужную сумму. Но вместо тысячи рублей водитель перевел на свой счет 15 тыс. рублей. Позже в суде злоумышленник подтвердил явку с повинной, признал вину в совершении преступления и раскаивался. Он признался, что воспользовался состоянием пьяного пассажира и решил, что потерпевший на утро ничего не вспомнит.