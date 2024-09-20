Пьяный пермяк доехал до дома за 15 тысяч рублей. История одного обмана

Posted 20 сентября, 11:59
Published 20 сентября, 11:59
Modified 20 сентября, 12:01
Updated 20 сентября, 12:01
В Перми таксист обманул пассажира на 15 тыс. рублей и понес наказание в соответствии с УК РФ. Инцидент произошел в ночь на 9 мая. Два молодых человека «ловили» такси у бара «День и Ночь». В этот момент мимо проезжал таксист, который остановился и предложил довезти клиентов до заранее указанного адреса. Стороны условились об оплате в размере 1 тыс. рублей.
Однако один из мужчин был сильно пьян. Он передал водителю свой мобильный телефон, чтобы тот перевел нужную сумму. Но вместо тысячи рублей водитель перевел на свой счет 15 тыс. рублей. Позже в суде злоумышленник подтвердил явку с повинной, признал вину в совершении преступления и раскаивался. Он признался, что воспользовался состоянием пьяного пассажира и решил, что потерпевший на утро ничего не вспомнит.
Ленинский районный суд признал пермяка виновным в совершении кражи с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Ему назначили более мягкое наказание в соответствии со ст. 64 УК РФ — обязали выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей. Но таксист не согласился с приговором и подал апелляцию в Пермский краевой суд. По мнению адвоката осужденного, водитель перевел деньги не тайно, а злоупотребив доверием, поэтому нужно квалифицировать его действия по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием).
В краевом суде согласились с выводом суда первой инстанции о виновности таксиста. Оснований для другой квалификации преступления не обнаружили. Как рассказали в пресс-службе краевого суда, в итоге приговор оставлен без изменения, а жалоба — без удовлетворения.
Этим летом в полиции Прикамья рассказали о девушке, которая тайком похищала имущество у собутыльников. Она дожидалась, когда собеседники опьянеют, а затем принималась за дело. Жители региона попадаются и на кражах, совершенных в других условиях: например, 36-летняя пермячка работала няней и решила обворовать потерпевшую, находясь на работе.