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Posted 20 сентября, 05:41

Published 20 сентября, 05:41

Modified 20 сентября, 05:43

Updated 20 сентября, 05:43

В Перми меняется расписание автобусных маршрутов №5 и №33

Расписание автобусных маршрутов №5 и №33 в Перми изменится

20 сентября 2024, 05:41
Фото: Ирина Молокотина. properm.ru

В Перми меняется расписание автобусных маршрутов №5 и №33

Сюжет
Администрация Перми
Корректировки касаются движения транспорта в будни.

В Перми меняется расписание автобусных маршрутов №5 и №33. С сегодняшнего дня, 20 сентября, на маршруте №5 «Микрорайон Новобродовский — микрорайон Голый мыс — Комсомольская площадь» увеличили количество рейсов в течение дня в будни.

Также с понедельника, 23 сентября, первые рейсы маршрута №33 от остановки «микрорайон Костарево» в будни будут отправляться раньше. В пресс-службе департамента транспорта администрации Перми рассказали, что актуальное расписание и движение транспорта в онлайн-режиме можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс», информация об изменениях размещается в сообществе «Пермский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

С сентября городские власти объединили автобусные маршруты №5 и №25 в один маршрут — №5. Количество рейсов на нем обещали увеличить.

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