Расписание автобусных маршрутов №5 и №33 в Перми изменится

Также с понедельника, 23 сентября, первые рейсы маршрута №33 от остановки «микрорайон Костарево» в будни будут отправляться раньше. В пресс-службе департамента транспорта администрации Перми рассказали, что актуальное расписание и движение транспорта в онлайн-режиме можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс», информация об изменениях размещается в сообществе «Пермский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».