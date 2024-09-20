Расписание автобусных маршрутов №5 и №33 в Перми изменится

Posted 20 сентября, 05:41
Published 20 сентября, 05:41
Modified 20 сентября, 05:43
Updated 20 сентября, 05:43
В Перми меняется расписание автобусных маршрутов №5 и №33. С сегодняшнего дня, 20 сентября, на маршруте №5 «Микрорайон Новобродовский — микрорайон Голый мыс — Комсомольская площадь» увеличили количество рейсов в течение дня в будни.
Также с понедельника, 23 сентября, первые рейсы маршрута №33 от остановки «микрорайон Костарево» в будни будут отправляться раньше. В пресс-службе департамента транспорта администрации Перми рассказали, что актуальное расписание и движение транспорта в онлайн-режиме можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс», информация об изменениях размещается в сообществе «Пермский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
С сентября городские власти объединили автобусные маршруты №5 и №25 в один маршрут — №5. Количество рейсов на нем обещали увеличить.