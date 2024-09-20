Редкий феномен. В лесах Пермского края этой осенью созрела земляника

Posted 20 сентября, 06:11
Published 20 сентября, 06:11
Modified 20 сентября, 06:13
Updated 20 сентября, 06:13
В сентябре в Прикамье вновь зацвела и начала плодоносить лесная земляника. Фотографиями редкого феномена поделились в сообществе дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края.
Аномально теплое начало осени и благоприятный уровень осадков привели к повторному цветению растений. Хотя обычно лесная земляника заканчивает цвести и плодоносить в начале лета. Это явление исследуют ботаники — они предполагают, что повторное плодоношение дикой ягоды может отражать изменения в климате и экосистемах.
Лесные богатства традиционно заготавливаются на зиму. Ранее пермякам рассказали, где можно найти больше всего грибов в регионе.