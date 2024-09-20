Редкий феномен. В лесах Пермского края этой осенью созрела земляника

Аномально теплое начало осени и благоприятный уровень осадков привели к повторному цветению растений. Хотя обычно лесная земляника заканчивает цвести и плодоносить в начале лета. Это явление исследуют ботаники — они предполагают, что повторное плодоношение дикой ягоды может отражать изменения в климате и экосистемах.