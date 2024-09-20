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Posted 20 сентября, 06:11

Published 20 сентября, 06:11

Modified 20 сентября, 06:13

Updated 20 сентября, 06:13

Лесная земляника созрела в сентябре в Пермском крае

Редкий феномен. В лесах Пермского края этой осенью созрела земляника

20 сентября 2024, 06:11
Фото: А. Н. Щукина, заместитель директора ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края». vk.com/directpermkray

Лесная земляника созрела в сентябре в Пермском крае

В норме эта ягода заканчивает плодоносить летом.

В сентябре в Прикамье вновь зацвела и начала плодоносить лесная земляника. Фотографиями редкого феномена поделились в сообществе дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края.

Аномально теплое начало осени и благоприятный уровень осадков привели к повторному цветению растений. Хотя обычно лесная земляника заканчивает цвести и плодоносить в начале лета. Это явление исследуют ботаники — они предполагают, что повторное плодоношение дикой ягоды может отражать изменения в климате и экосистемах.

Лесные богатства традиционно заготавливаются на зиму. Ранее пермякам рассказали, где можно найти больше всего грибов в регионе.

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#Общество#Пермь#Природа#Аномальное тепло#Земляника#Дикая природа#Живая природа#Дирекция ООПТ
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