С карты Пермского края исчезнет деревня Паньково, образованная в 1698 году

Posted 20 сентября, 02:56
Published 20 сентября, 02:56
Modified 20 сентября, 10:04
Updated 20 сентября, 10:04
Власти Ординского муниципального округа планируют упразднить деревню Паньково, основанную в 1698 году. На заседании Законодательного собрания Пермского края 19 сентября депутаты поддержали соответствующий проект закона в первом чтении, сообщает Ura.ru.
Как отметила депутат Надежда Лядова, в этом населенном пункте никто не живет, признаков хозяйственной деятельности не наблюдается. Постоянные жители покинули пределы Паньково в 2000 году. В настоящий момент территории деревни отсутствуют жилые дома, хозяйственные постройки, ЛЭП и социальная инфраструктура.
Предложение об упразднении деревни поддержала Дума Ординского округа.