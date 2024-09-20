С карты Пермского края исчезнет деревня Паньково, образованная в 1698 году

Как отметила депутат Надежда Лядова, в этом населенном пункте никто не живет, признаков хозяйственной деятельности не наблюдается. Постоянные жители покинули пределы Паньково в 2000 году. В настоящий момент территории деревни отсутствуют жилые дома, хозяйственные постройки, ЛЭП и социальная инфраструктура.