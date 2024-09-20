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Posted 20 сентября, 02:56

Published 20 сентября, 02:56

Modified 20 сентября, 10:04

Updated 20 сентября, 10:04

С карты Прикамья исчезнет деревня, известная с 1698 года

С карты Пермского края исчезнет деревня Паньково, образованная в 1698 году

20 сентября 2024, 02:56

С карты Прикамья исчезнет деревня, известная с 1698 года

Сюжет
Депутаты
В деревне никто не живет уже более 20 лет.

Власти Ординского муниципального округа планируют упразднить деревню Паньково, основанную в 1698 году. На заседании Законодательного собрания Пермского края 19 сентября депутаты поддержали соответствующий проект закона в первом чтении, сообщает Ura.ru.

Как отметила депутат Надежда Лядова, в этом населенном пункте никто не живет, признаков хозяйственной деятельности не наблюдается. Постоянные жители покинули пределы Паньково в 2000 году. В настоящий момент территории деревни отсутствуют жилые дома, хозяйственные постройки, ЛЭП и социальная инфраструктура.

Предложение об упразднении деревни поддержала Дума Ординского округа.

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#Пермский край#Законодательное собрание#Депутаты#Жители#Социальная инфраструктура#Деревня Паньково
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