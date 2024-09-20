Стало известно, каких животных следующими перевезут в новый зоопарк Перми

Posted 20 сентября, 11:12
Published 20 сентября, 11:12
Modified 20 сентября, 11:19
Updated 20 сентября, 11:19
К переезду в Пермский зоопарк готовятся белоплечие орланы, лошади и парнокопытные: семья альпака, гималайские тары, камерунские козы, карликовые овцы, винторогие козы, як, северные олени, пятнистые олени и другие. Об этом сообщили ИА «Текст» в учреждении.
Как рассказали изданию в зоопарке, переезд животных в готовые вольеры начнется после сдачи построенных зданий в эксплуатацию и процедуры лицензирования деятельности на новой территории.
Большая часть животных будет перевезена в новый зоопарк после завершения его строительства. По предварительному прогнозу, новый комплекс может открыться в июле или августе 2025 года. Сейчас подрядчик продолжает возведение второй очереди зоопарка, где появится акватеррариум.