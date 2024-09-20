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Posted 20 сентября, 11:12

Published 20 сентября, 11:12

Modified 20 сентября, 11:19

Updated 20 сентября, 11:19

В новый зоопарк Перми следующими перевезут парнокопытных, орланов и лошадей

Стало известно, каких животных следующими перевезут в новый зоопарк Перми

20 сентября 2024, 11:12
Фото: пресс-служба министерства строительства Пермского края

В новый зоопарк Перми следующими перевезут парнокопытных, орланов и лошадей

Открытие нового зоопарка планируется летом 2025 года.

К переезду в Пермский зоопарк готовятся белоплечие орланы, лошади и парнокопытные: семья альпака, гималайские тары, камерунские козы, карликовые овцы, винторогие козы, як, северные олени, пятнистые олени и другие. Об этом сообщили ИА «Текст» в учреждении.

Как рассказали изданию в зоопарке, переезд животных в готовые вольеры начнется после сдачи построенных зданий в эксплуатацию и процедуры лицензирования деятельности на новой территории.

Большая часть животных будет перевезена в новый зоопарк после завершения его строительства. По предварительному прогнозу, новый комплекс может открыться в июле или августе 2025 года. Сейчас подрядчик продолжает возведение второй очереди зоопарка, где появится акватеррариум.

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#Строительство#Пермский зоопарк#Контактный зоопарк#Лицензирование#Акватеррариум
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