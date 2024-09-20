Стало известно, каких животных следующими перевезут в новый зоопарк Перми

Большая часть животных будет перевезена в новый зоопарк после завершения его строительства. По предварительному прогнозу, новый комплекс может открыться в июле или августе 2025 года. Сейчас подрядчик продолжает возведение второй очереди зоопарка, где появится акватеррариум.