«Т Плюс» начала отопительный сезон 2024/25 в Перми

Согласно документу, подача отопления в жилые дома начнётся с 23 сентября. Энергетики «Т Плюс» будут подключать здания поэтапно, тщательно отслеживая гидравлические и температурные режимы для сохранения работоспособности внутридомовых систем отопления. Важно учитывать, что на процесс подачи тепла влияет неоднородный рельеф пермских улиц, которые «спускаются» к Каме, и для запуска нижних городских кварталов требуется введение в работу насосных станций.