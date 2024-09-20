«Т Плюс» начала отопительный сезон 2024/25 в Перми

Posted 20 сентября, 10:21
Published 20 сентября, 10:21
Modified 20 сентября, 10:22
Updated 20 сентября, 10:22
Теплоэнергетики, традиционно, приступили к подключению тепла в социальных объектах — детсадах и школах, медицинских, образовательных и культурных учреждениях. Постановление № 772 от 17 сентября о старте отопительного сезона в краевой столице подписал глава города Эдуард Соснин.
Согласно документу, подача отопления в жилые дома начнётся с 23 сентября. Энергетики «Т Плюс» будут подключать здания поэтапно, тщательно отслеживая гидравлические и температурные режимы для сохранения работоспособности внутридомовых систем отопления. Важно учитывать, что на процесс подачи тепла влияет неоднородный рельеф пермских улиц, которые «спускаются» к Каме, и для запуска нижних городских кварталов требуется введение в работу насосных станций.
В Перми «Т Плюс» обеспечивает теплоснабжение 265 детских садов, 179 школ, 179 больниц, 71 поликлиники, 228 зданий вузов, лицеев и колледжей, а также 18 дворцов культуры. Теплоэнергетики отвечают за отопление квартир жителей свыше 5400 домов. Подключение тепла контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
«На старте отопительного сезона приоритет, традиционно, отдаётся социальной сфере. Нам важно, чтобы в образовательных, медицинских и культурных учреждениях был своевременно обеспечен тепловой комфорт. После подключения социальных объектов отопление начнёт поступать и в жилые дома», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.
Для надёжного теплоснабжения соцсферы к несению нагрузок в отопительном сезоне 2024/25 подготовлены 4 ТЭЦ, 2056 км тепловых сетей, 27 малых котельных, 10 насосных станций и 418 центральных тепловых пунктов.
В межсезонном периоде энергетики «Т Плюс» провели монтаж порядка 24 км новых тепломагистралей в Перми. Наибольшие объёмы перекладок реализованы в микрорайоне Закамск — свыше 8 км трубопроводов. Современные трубопроводы появились на улицах Пихтовая, Газеты «Звезда», Мира, 9 Мая, Адмирала Ушакова, Волгодонская, Новоржевская, и др.