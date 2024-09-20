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Posted 20 сентября, 10:59

Published 20 сентября, 10:59

Modified 20 сентября, 11:16

Updated 20 сентября, 11:16

Анонсирована дата открытия «Руки Вверх! Бар» в Перми

Бар Сергея Жукова в Перми начнет работать в начале октября

20 сентября 2024, 10:59
Фото: сообщество «Руки ВВерх! Бар | Пермь»

Анонсирована дата открытия «Руки Вверх! Бар» в Перми

В ноябре здесь пройдет концерт группы «Рок-Острова».

Стала известна дата начала работы бара солиста поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова в Перми. Техническое открытие запланировано на 4 и 5 октября, рассказали в сообществе заведения. «Ждём всех, чтобы протестировать на прочность диджея, попробовать нашу кухню и провести репетицию официального открытия», — говорится в публикации.

Бар откроется в центре Перми, на ул. Сибирская, 6. Сергей Жуков обещает гостям «путешествие в счастливые 90-е, танцы и караоке каждый день». Также на сайте бара анонсирован большой концерт группы «Рок-Острова» — он пройдет вечером 15 ноября.

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