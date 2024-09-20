Бар Сергея Жукова в Перми начнет работать в начале октября

Posted 20 сентября, 10:59
Published 20 сентября, 10:59
Modified 20 сентября, 11:16
Updated 20 сентября, 11:16
Стала известна дата начала работы бара солиста поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова в Перми. Техническое открытие запланировано на 4 и 5 октября, рассказали в сообществе заведения. «Ждём всех, чтобы протестировать на прочность диджея, попробовать нашу кухню и провести репетицию официального открытия», — говорится в публикации.
Бар откроется в центре Перми, на ул. Сибирская, 6. Сергей Жуков обещает гостям «путешествие в счастливые 90-е, танцы и караоке каждый день». Также на сайте бара анонсирован большой концерт группы «Рок-Острова» — он пройдет вечером 15 ноября.