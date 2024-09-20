Бар Сергея Жукова в Перми начнет работать в начале октября

Стала известна дата начала работы бара солиста поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова в Перми. Техническое открытие запланировано на 4 и 5 октября, рассказали в сообществе заведения. «Ждём всех, чтобы протестировать на прочность диджея, попробовать нашу кухню и провести репетицию официального открытия», — говорится в публикации.