В двух районах Перми пройдет масштабное отключение воды. Кого оно коснется

Кроме того, перебои и пониженное давление возможны в микрорайоне Юбилейных, а также частично затонут микрорайон Городские Горки — от ул. Ушинского, Гайдара до Старцева, от ул. Пушкарская до Бульвара Гагарина, от ул. Студенческая до Ушинская и от Бульвара Гагарина до ул. Техническая — Гайдара.