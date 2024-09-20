В двух районах Перми пройдет масштабное отключение воды. Кого оно коснется

Posted 20 сентября, 08:19
Published 20 сентября, 08:19
Modified 20 сентября, 09:09
Updated 20 сентября, 09:09
Масштабные отключения водоснабжения запланированы в Перми в следующие выходные. Специалисты будут менять запорную арматуру на бульваре Гагарина, 85 и ул. Крупской, 76. Для этого с 09:30 28 сентября до 09:30 29 сентября отключат магистральный водовод.
Как сообщает пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье», воды не будет по улицам:
Кроме того, перебои и пониженное давление возможны в микрорайоне Юбилейных, а также частично затонут микрорайон Городские Горки — от ул. Ушинского, Гайдара до Старцева, от ул. Пушкарская до Бульвара Гагарина, от ул. Студенческая до Ушинская и от Бульвара Гагарина до ул. Техническая — Гайдара.
Пермяков просят сделать запас воды на время проведения работ. К социальным учреждениям организуют подвоз воды автоцистернами — сейчас составляется график движения цистерн.