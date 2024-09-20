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Posted 20 сентября, 08:19

Published 20 сентября, 08:19

Modified 20 сентября, 09:09

Updated 20 сентября, 09:09

В Мотовилихинском и Свердловском районах отключат воду на сутки 28–29 сентября

В двух районах Перми пройдет масштабное отключение воды. Кого оно коснется

20 сентября 2024, 08:19
Фото: ideogram.ai

В Мотовилихинском и Свердловском районах отключат воду на сутки 28–29 сентября

Сюжет
Коммунальный рай
Пермяков просят сделать запасы воды заранее.

Масштабные отключения водоснабжения запланированы в Перми в следующие выходные. Специалисты будут менять запорную арматуру на бульваре Гагарина, 85 и ул. Крупской, 76. Для этого с 09:30 28 сентября до 09:30 29 сентября отключат магистральный водовод.

Как сообщает пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье», воды не будет по улицам:

  • Сибирская, 94;
  • Чернышевского, 7, 7а, 9а, 10, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 19а, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 41а, 15а, 15б, 15в, 15г, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д;
  • Ушинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Нажмите, чтобы посмотреть остальные адреса
  • Красные Казармы, 7, 8, 9, 10, 17, 25;
  • Николая Островского, 27, 72, 74, 76, 76а, 107, 109, 111, 111а, 113, 119;
  • Крупской, 48, 50, 54, 52, 56, 57, 57а, 59, 61, 65/1, 65/2, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78а, 78, 88, 86, 84, 82, 80, 86а, 84а, 82а, 80а, 92, 90, 93, 89, 87, 91а, 89а, 87а, 87б, 85, 85а, 79 (ЦТП№8), 79а, 83, 81;
  • Гайдара, 6/1, 6/2, 8, 16/2, 16а, 9, 9а, 7, 7а, 10а, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16;
  • Пушкарская, 69, 75, 81, 55, 128, 130, 132, 134, 136, 61, 63, 67, 65, 73, 77, 79, 83, 140, 136а, 142;
  • Старцева, 35в, 37/3, 37/2, 35/3, 35/2, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 61, 61 к1, 65;
  • Бульвар Гагарина, 84, 83а, 82, 86, 86б, 88, 80, 80а, 66 (ЦТП №17), 62/2, 62, 64, 62а, 62а/2, 60а, 60, 60б, 60д, 58, 58а, 58в, 58б, 58г, 56, 54 (ЦТП №20), 54а, 53, 59, 61, 115, 113а, 113, 113б, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5,103, 103а, 105, 105а, 101, 99, 97, 93/6, 74, 78, 74в, 91, 95, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 89а, 66а, 68, 70 (ЦТП №48), 70а, 70б, 72(ЦТП №15), 72а;
  • Юрша, 82, 84, 86, 96, 100;
  • Лякишева, 2, 4, 6, 8;
  • Пономарева, 91, 56, 56а;
  • Звонарева, 37, 39, 39а, 43, 43а, 45;
  • Белинского, 6, 6б;
  • Дружбы 11, 13;
  • Лумумбы, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19;
  • Техническая, 1, 14;
  • Тургенева, 20;
  • Горького, 41, 74;
  • Макаренко, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56.

Кроме того, перебои и пониженное давление возможны в микрорайоне Юбилейных, а также частично затонут микрорайон Городские Горки — от ул. Ушинского, Гайдара до Старцева, от ул. Пушкарская до Бульвара Гагарина, от ул. Студенческая до Ушинская и от Бульвара Гагарина до ул. Техническая — Гайдара.

Пермяков просят сделать запас воды на время проведения работ. К социальным учреждениям организуют подвоз воды автоцистернами — сейчас составляется график движения цистерн.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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