В Минтрансе напомнили о новых федеральных требованиях для таксистов

Posted 20 сентября, 06:40
Published 20 сентября, 06:40
Modified 20 сентября, 06:42
Updated 20 сентября, 06:42
В России вступил в силу новый федеральный закон для перевозчиков легкового такси. С 1 сентября текущего года для них установлены новые требования по заключению договора обязательного страхования гражданской ответственности (ОСГОП) за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Норма утверждена Федеральным законом №278-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Закон об ОСГОП»).
Перевозчикам такси, имеющим разрешение до 1 сентября, необходимо в срок до 1 ноября текущего года заключить договор ОСГОП и уведомить об этом уполномоченные органы. Сведения будут включены в региональный реестр перевозчиков такси. Если требование не будет выполнено, то действие разрешения на осуществление деятельности будет приостановлено на 30 дней. Если договор не будет заключен до ноября, то это приведет к аннулированию лицензии.
Если перевозчик получил разрешение после 1 сентября текущего года, он обязан в течение пяти рабочих дней после этого оформить договор ОСГОП и уведомить об этом соответствующие органы. Если требование не выполняется, то разрешение будет приостановлено и, при отсутствии договора в течение 30 дней, ануллировано.
Как сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья, для удобства подачи заявления и проверки договоров ОСГОП можно воспользоваться порталом Госуслуг и Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В министерстве готовы при необходимости проконсультировать перевозчиков и помочь им выполнить федеральные требования. За дополнительными сведениями можно обратиться в отдел по работе с обращениями граждан и организаций.