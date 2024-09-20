В Минтрансе напомнили о новых федеральных требованиях для таксистов

Перевозчикам такси, имеющим разрешение до 1 сентября, необходимо в срок до 1 ноября текущего года заключить договор ОСГОП и уведомить об этом уполномоченные органы. Сведения будут включены в региональный реестр перевозчиков такси. Если требование не будет выполнено, то действие разрешения на осуществление деятельности будет приостановлено на 30 дней. Если договор не будет заключен до ноября, то это приведет к аннулированию лицензии.