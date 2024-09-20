В Перми ко Всемирному Дню туризма запустят серию автобусных экскурсий

Posted 20 сентября, 03:59
Published 20 сентября, 03:59
Modified 20 сентября, 04:09
Updated 20 сентября, 04:09
В Перми запустят маршрут экскурсионного автобуса «Огни вечерней Перми» ко Всемирному Дню туризма. Об этом сообщает администрация города.
Серию вечерних экскурсий запускает перевозчик городского автобусного маршрута №300т. Экскурсия продолжительностью в два с половиной часа будет проходить по центральным улицам Перми.
На маршруте предусмотрено три остановки в красивых местах. О людях и событиях, сформировавших облик краевой столицы, расскажут профессиональные гиды. Экскурсия начнется от здания ж/д вокзала «Станция Пермь-I». Также пермяки смогут прогуляться к Пермской телебашне. По своей высоте она занимает третье место по России.
В конце программы состоится розыгрыш подарков от организаторов и мэрии. «Вечером город меняется и играет новыми красками. Это лёгкая романтичная экскурсия по вечерней Перми с выходами и прогулками по городу, которая откроет свои секреты и тайны», — говорит перевозчик автобусного маршрута Денис Миронов.
Узнать расписание экскурсий и купить билеты можно в группе «Экскурсионные маршруты 300т» в «Вконтакте».