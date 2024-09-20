В Перми ко Всемирному Дню туризма запустят серию автобусных экскурсий

Серию вечерних экскурсий запускает перевозчик городского автобусного маршрута №300т. Экскурсия продолжительностью в два с половиной часа будет проходить по центральным улицам Перми.



На маршруте предусмотрено три остановки в красивых местах. О людях и событиях, сформировавших облик краевой столицы, расскажут профессиональные гиды. Экскурсия начнется от здания ж/д вокзала «Станция Пермь-I». Также пермяки смогут прогуляться к Пермской телебашне. По своей высоте она занимает третье место по России.