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Posted 20 сентября, 03:59

Published 20 сентября, 03:59

Modified 20 сентября, 04:09

Updated 20 сентября, 04:09

В Перми запустят серию вечерних экскурсий ко Всемирному Дню туризма

В Перми ко Всемирному Дню туризма запустят серию автобусных экскурсий

20 сентября 2024, 03:59
Фото: VK Экскурсионные маршруты 300т

В Перми запустят серию вечерних экскурсий ко Всемирному Дню туризма

Сюжет
Туризм
На маршруте будут работать профессиональные гиды.

В Перми запустят маршрут экскурсионного автобуса «Огни вечерней Перми» ко Всемирному Дню туризма. Об этом сообщает администрация города.

Серию вечерних экскурсий запускает перевозчик городского автобусного маршрута №300т. Экскурсия продолжительностью в два с половиной часа будет проходить по центральным улицам Перми.

На маршруте предусмотрено три остановки в красивых местах. О людях и событиях, сформировавших облик краевой столицы, расскажут профессиональные гиды. Экскурсия начнется от здания ж/д вокзала «Станция Пермь-I». Также пермяки смогут прогуляться к Пермской телебашне. По своей высоте она занимает третье место по России.

В конце программы состоится розыгрыш подарков от организаторов и мэрии. «Вечером город меняется и играет новыми красками. Это лёгкая романтичная экскурсия по вечерней Перми с выходами и прогулками по городу, которая откроет свои секреты и тайны», — говорит перевозчик автобусного маршрута Денис Миронов.

Узнать расписание экскурсий и купить билеты можно в группе «Экскурсионные маршруты 300т» в «Вконтакте».

Фото: VK Экскурсионные маршруты 300т
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