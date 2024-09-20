В Перми началась «Флаэртиана»: на что обратить внимание каждому пермяку

Posted 20 сентября, 06:06
Published 20 сентября, 06:06
Modified 20 сентября, 12:59
Updated 20 сентября, 12:59
С 20 по 27 сентября в Перми пройдет XXIV Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана».
Самое главное изменение в этом году — место проведения фестиваля: он впервые пройдет в кинотеатре «Кристалл» (Комсомольский проспект, 53), куда Пермская синематека переехала в конце прошлого года. Будут задействованы все залы кинотеатра, и том числе и IMAX. По словам организаторов, программу удалось органично распределить по всем площадкам кинотеатра и молодежного центра, и теперь документальное кино можно будет смотреть в больших залах и на больших экранах. Как говорит президент фестиваля Павел Печенкин, кинотеатр «Кристалл» стал для Перми настоящим Домом кино, который своим оснащением удивляет многих его коллег-кинематографистов.
Что касается самого кино, то тут всё стабильно — конкурсная и специальная программы будут весьма обширны. И несмотря на сложную международную обстановку, приедет множество участников из-за рубежа.
В трех основных конкурсах (международный, российский и студенческий) будет представлено 40 фильмов. В специальной программе показов — 67 картин. Среди них будут как спецпоказы отдельных фильмов, так и целые программы других документальных фестивалей страны и мира. Особое место — у программы, посвященной десятилетию студенческого конкурса «Флаэртианы». В честь этого события на фестивале покажут все лучшие картины, которые становились победителями этой программы в разные годы.
Отобрать среди такого множества самые лучшие — большая работа, которая предстоит жюри. Но нам удалось посмотреть несколько картин из программы российской «Флаэртианы», и мы рассказываем о некоторых самых ярких и интересных.
Главный герой документального фильм пермского режиссера Олеси Епишиной (куратора нынешнего студенческого конкурса) — воспитатель детского сада Константин Вадимович. Ему 22 года, он единственный мужчина в чисто женском коллективе. Проносится учебный год — осень сменяется зимой, затем приходит весна, а за ней и лето. Константин задумывается о том, стоит ли работать в детском саду дальше. Работа с детьми непростая, но герою фильма она явно по душе. Короткий, но очень атмосферный фильм о выборе своего пути.
Когда: 20 сентября, пятница — 11:00, 15:05; 21 сентября, суббота — 11:15
Дьулустан Мухин — обычный парень из якутского села с заурядной жизнью: крестьянская работа, служба в армии, тусовки с друзьями, пристрастие к пацанскому рэпу. Но у себя на родине Мухин стал знаменитостью, ведь еще подростком он снялся в паре местных фильмов, а фотография его необычного лица попала на большие фотовыставки и обложки мировых журналов. Это дает ему повод грезить о мировой славе. Почему бы молодому человеку не попробовать покорить Москву и не сняться в настоящем большом кино? Естественно, мегаполис резко контрастирует с маленьким селом. В столице много возможностей и еще больше соблазнов. Несколько дней в Москве должны помочь осознать герою, кто он на самом деле и чего хочет от этой жизни.
Фильм режиссера Сергея Догорова — редкий пример того, что в документальный фильм может быть (в небольших дозах, ради динамики сюжета) примешано немного вымысла. Поэтому «Лицо» заканчивается очень редкой для документальной работы вещью — ярким сюжетным поворотом, который сильно меняет восприятие всего фильма.
Когда: 22 сентября, воскресенье — 10:30; 22 сентября, воскресенье — 18:10; 23 сентября, понедельник — 10:30
Еще один фильм, действие которого происходит в Якутии. Но на этот раз его сюжетная основа — необычная профессия, связанная с транспортом. В этом году на российской «Флаэртиане» есть еще два фильма с такой темой: «Небо для Сережи» (6+) — о человеке, собирающем самолеты в своем сарае, и «Паровозных дел мастер» (12+), посвященный уникальному специалисту, который восстанавливает старинные паровозы.
Эти фильмы о воздушном и железнодорожном транспорте, а «Миша-Ледокол» — о транспорте речном. Точнее, о человеке, который его обсуживает. Михаил Клус (необычная фамилия — от дальних предков, обрусевших австро-венгерских немцев) — выморозчик судов. Каждую зиму он с напарником, взяв кайло и бензопилу, отправляются в порт на реке Лене. В мороз за минус 50 выморозчики выдалбливают ледяные тоннели под кораблями, чтобы можно было провести ремонт их агрегатов, а летом сразу вывести в навигацию. За пару месяцев выморозчики вручную убирают около 200 тонн льда.
Несмотря на тяжелую работу в суровых условиях и непростую судьбу, в которой была пара тюремных сроков, Михаил не отчаивается. Ведь в его жизни есть место не только холоду и трудностям, но и теплоте и нежности. Михаил Клус бесконечно сильно любит своего сына, вяжет ему и себе теплые носки и свитера (этому он научился в тюрьме), а также мечтает поехать с ребенком на море. Еще Михаил строит далеко идущие планы на свою жизнь. Фильм режиссера Дмитрия Степанова, на первый взгляд, — очень простая история простого человека с непростой работой, но при этом «Миша-Ледокол» невероятно светлый и мотивирующий фильм.
Когда: 24 сентября, вторник — 13:05, 20:00; 27 сентября, пятница — 12:30.
Пожалуй, один из самых мрачных, тяжелых, но при этом важных фильмов «Флаэртианы» за многие годы. Герои режиссера Алены Полуниной — луганские волонтеры, которые занимаются поиском и идентификацией тел погибших, а также розыском пропавших без вести, еще с начала войны на Донбассе в 2014 году. Естественно, с началом СВО работы у них стало гораздо больше. На стареньком грузовике с надписью 200 волонтеры ездят по разбитым временем и снарядами дорогам, по сожженным ВСУ городам и селам, разыскивают захоронения (некоторые из них заминированы) и идентифицируют убитых, чтобы потом перезахоронить их с именем и почестями.
Непростое общение с родственниками пропавших и погибших, сбор ДНК для идентификации, вскрытие стихийных могил, черные пластиковые мешки, гробы и похороны — для волонтеров всё это как будто превращается в жуткую, бесконечную рутинную работу. Работу столь же тяжелую, сколь и необходимую. В анонсе фильма на сайте фестиваля сказано, что волонтеры, «возвращая погибшим имена, вверяют их бессмертию», и в этой формулировке ничего ни добавить, ни убавить. Просмотр фильма «Среди мертвых, среди живых» может быть очень непростым опытом. Но эта картина из категории тех, которые смотреть трудно, но необходимо.
Когда: 24 сентября, вторник — 11:00, 18:00; 25 сентября, среда — 11:00
Фотограф Григорий Ярошенко отправляется в экспедицию в Антарктиду. Настоящая работа для настоящего мужчины, от которой невозможно отказаться, даже несмотря на то, что жена Григория — Юлия — остается на полгода одна с двумя маленькими детьми. Вместе с главным героем картины в экспедицию едут его сыновья от прошлого брака — двое уже взрослых мужчин.
В таком материале сама собой напрашивается история о путешествиях и отношениях в семьях, где близким приходится надолго разлучаться. И это всё в «Последнем материке» есть, но картина оказывается гораздо глубже, потому что режиссер Василиса Юренкова рассматривает максимально подробно личные переживания своего героя (хотя на самом деле Ярошенко второй режиссер фильма). Ведь фотограф постоянно задается вопросом, почему он всё время уезжает от семьи, и может ли он быть хорошим отцом и мужем? И не довело ли его поведение до семейной трагедии? Эти размышления усиливает неожиданная смена ситуации под конец фильма, когда уже сам Григорий вынужден сидеть с двумя детьми и дожидаться, когда из долгой командировки вернется его супруга. Так картине удается по-новому взглянуть на мужскую самоидентификацию в современном обществе и умение мужчин и женщин принимать новые вызовы.
Когда: 26 сентября, четверг — 14:20, 20:10; 27 сентября, пятница — 13:30