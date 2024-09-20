В Перми началась «Флаэртиана»: на что обратить внимание каждому пермяку

В таком материале сама собой напрашивается история о путешествиях и отношениях в семьях, где близким приходится надолго разлучаться. И это всё в «Последнем материке» есть, но картина оказывается гораздо глубже, потому что режиссер Василиса Юренкова рассматривает максимально подробно личные переживания своего героя (хотя на самом деле Ярошенко второй режиссер фильма). Ведь фотограф постоянно задается вопросом, почему он всё время уезжает от семьи, и может ли он быть хорошим отцом и мужем? И не довело ли его поведение до семейной трагедии? Эти размышления усиливает неожиданная смена ситуации под конец фильма, когда уже сам Григорий вынужден сидеть с двумя детьми и дожидаться, когда из долгой командировки вернется его супруга. Так картине удается по-новому взглянуть на мужскую самоидентификацию в современном обществе и умение мужчин и женщин принимать новые вызовы.