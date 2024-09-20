В Перми с начала года снесено более 90 расселённых аварийных домов

В сентябре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома. Речь идет о здании на ул. Генерала Наумова, 15. В соцсетях пермяки жаловались, что их не могут расселить с 2021 года. Управляющая компания также игнорировала проблему. В начале сентября в одной из квартир рухнула крыша. Жильцам сообщили, что будет проводиться ремонт, однако их никто не расселил из опасного для проживания дома.