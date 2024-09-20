В Перми с начала года снесено более 90 расселённых аварийных домов

Posted 20 сентября, 10:02
Published 20 сентября, 10:02
Modified 20 сентября, 10:08
Updated 20 сентября, 10:08
Всего с начала 2024 года в Перми снесен 91 расселённый аварийный дом. Сейчас идет снос шести домов, сообщают в администрации Перми.
На днях начался снос аварийного многоквартирного дома по улице Инженерной, 18 в Мотовилихинском районе. В трехэтажном доме располагалось 25 жилых помещений, проживали 53 человека. Одновременно выполняется демонтаж аварийного дома по улице Ушакова, 25. Снос аварийных домов проводится с использованием специализированной техники МУП «Полигон».
Завершается снос аварийных домов по улицам Железнодорожная, 2, 10, Капитанская, 56а и Адмирала Ушакова, 61. Сейчас продолжается вывоз строительного мусора. Все жители в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жильё, отмечают в мэрии.
В сентябре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома. Речь идет о здании на ул. Генерала Наумова, 15. В соцсетях пермяки жаловались, что их не могут расселить с 2021 года. Управляющая компания также игнорировала проблему. В начале сентября в одной из квартир рухнула крыша. Жильцам сообщили, что будет проводиться ремонт, однако их никто не расселил из опасного для проживания дома.