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Posted 20 сентября, 03:32

Published 20 сентября, 03:32

Modified 20 сентября, 03:34

Updated 20 сентября, 03:34

В зоне спецоперации погиб 20-летний Данил Шелунцов из Частинского округа

В Прикамье простятся с погибшим на СВО 20-летним Данилом Шелунцовым

20 сентября 2024, 03:32
Фото: 1MI / Администрация Частинского округа

В зоне спецоперации погиб 20-летний Данил Шелунцов из Частинского округа

Сюжет
Армия
О дате прощания с мужчиной будет объявлено позже.

В ходе СВО погиб 20-летний уроженец Частинского округа, водитель разведывательного отделения штурмовой роты гвардейского парашютно-десантного полка дивизии ВДВ Данил Шелунцев. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Данил Шелунцев родился 25 сентября 2003 года в селе Змеевка. После окончания Мельничной основной общеобразовательной школы в 2021 году пошел в армию по призыву. В 2022 году создал семью. В конце ноября 2024 года заключил контракт с Минобороны.

«Он очень любил рыбалку, природу, технику. Был хорошим другом и мужем. Администрация Частинского муниципального округа искренне выражает глубокие соболезнования родителям, сестре, жене, родным и близким», — пишут власти округа.

О дате и времени церемонии прощания будет сообщено дополнительно.

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