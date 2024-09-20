В Прикамье простятся с погибшим на СВО 20-летним Данилом Шелунцовым

Данил Шелунцев родился 25 сентября 2003 года в селе Змеевка. После окончания Мельничной основной общеобразовательной школы в 2021 году пошел в армию по призыву. В 2022 году создал семью. В конце ноября 2024 года заключил контракт с Минобороны.



«Он очень любил рыбалку, природу, технику. Был хорошим другом и мужем. Администрация Частинского муниципального округа искренне выражает глубокие соболезнования родителям, сестре, жене, родным и близким», — пишут власти округа.



О дате и времени церемонии прощания будет сообщено дополнительно.