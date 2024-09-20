В Прикамье завершился рекордный за 29 лет период сентябрьского тепла

Posted 20 сентября, 04:46
Published 20 сентября, 04:46
Modified 20 сентября, 04:48
Updated 20 сентября, 04:48
Последним теплым и 12-м днём подряд с дневной температурой выше +20°С стало 19 сентября. В Прикамье завершилась самая продолжительная волна потепления для сентября с 1995 года, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
Погода сменится на более прохладную. Сегодня, 20 сентября, дневной прогрев уже составит +15…+18°С, это всё ещё заметно выше нормы.
Ранее сообщалось, что приближающееся похолодание в Прикамье будет непродолжительным. Во второй половине следующей недели прогнозируется потепление до +20°С.