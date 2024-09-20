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Posted 20 сентября, 04:46

Published 20 сентября, 04:46

Modified 20 сентября, 04:48

Updated 20 сентября, 04:48

Ушедший антициклон из Прикамья завершил рекордный за 29 лет период тепла

В Прикамье завершился рекордный за 29 лет период сентябрьского тепла

20 сентября 2024, 04:46
Фото: Изображение Midjourney

Ушедший антициклон из Прикамья завершил рекордный за 29 лет период тепла

Сюжет
ПГНИУ
Следующее потепление ожидается на следующей неделе.

Последним теплым и 12-м днём подряд с дневной температурой выше +20°С стало 19 сентября. В Прикамье завершилась самая продолжительная волна потепления для сентября с 1995 года, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Погода сменится на более прохладную. Сегодня, 20 сентября, дневной прогрев уже составит +15…+18°С, это всё ещё заметно выше нормы.

Ранее сообщалось, что приближающееся похолодание в Прикамье будет непродолжительным. Во второй половине следующей недели прогнозируется потепление до +20°С.

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