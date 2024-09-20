В Штабе общественной поддержки начал работу клуб «Мама подростка»

Posted 20 сентября, 10:39
Published 20 сентября, 10:39
Modified 20 сентября, 10:54
Updated 20 сентября, 10:54
Именно этой теме была посвящена первая встреча клуба «Мамам подростка» — «Уже не ребенок, но еще и не взрослый. Как найти общий язык с подростком и сохранить с ним родительские отношения».
«Создание такого клуба — тот запрос от наших женщин и мам, который звучит повсеместно. Клуб „Мама подростка“ должен стать ресурсной площадкой для мам, местом, где можно задать самые непростые вопросы, поделиться с другими мамами своим опытом, получить полезную информацию и вдохновиться», — подчеркнула в приветственном слове региональный координатор партийного проекта «Женское движение» Татьяна Абдуллина.
Отметим, клуб создан в рамках проекта «Женское движение» совместно с краевым центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Он станет площадкой для честного и открытого диалога. Специалистами центра подготовлена интересная программа на предстоящий учебный год. В Перми встречи клуба будут проходить на площадке Штаба общественной поддержки каждый третий четверг месяца.
«В каждой семье, даже самой благополучной и дружной, наступает такое время, когда добрый и послушный ребенок превращается в неуправляемого подростка. Мы не узнаем своего ребенка, не знаем, как с ним общаться, как реагировать на его изменения и где найти ответы на сотни наших вопросов. Конечно же, наша площадка для того, чтобы мамы могли неформально обсудить самые волнующие темы», — отметила директор Центра Майя Мартьянова.
Формат общения в клубе предполагает не сухие лекции, а практическое общение родителей и подростков, встречи с психологами и другими специалистами в интерактивной форме.
Напомним, Штаб общественной поддержки не впервые становится площадкой для мероприятий «Женского движения». Совсем недавно здесь состоялось подключение к федеральной стратегической сессия «Женские клубы», которая прошла в Тюмени. Главной целью обсуждения было выстроить эффективную систему взаимодействия Женских клубов, которых создано более 1500, и расширить границы сотрудничества. Был представлен большой марафон успешных, уникальных практик в субъектах РФ. Участницы обменялись опытом работы и проектной деятельности, который у каждого региона свой особый.
«Штаб общественной поддержки является рабочей площадкой для различных мероприятий, в том числе у нас проходит обсуждение социально-значимых инициатив Перми и края. Мы открыты для всех!», — говорит заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Пермского края, член генерального совета партии «Единая Россия» Елена Савельева.