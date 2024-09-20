В Штабе общественной поддержки начал работу клуб «Мама подростка»

«В каждой семье, даже самой благополучной и дружной, наступает такое время, когда добрый и послушный ребенок превращается в неуправляемого подростка. Мы не узнаем своего ребенка, не знаем, как с ним общаться, как реагировать на его изменения и где найти ответы на сотни наших вопросов. Конечно же, наша площадка для того, чтобы мамы могли неформально обсудить самые волнующие темы», — отметила директор Центра Майя Мартьянова.