В Тихом океане уничтожат мусорное пятно

Posted 20 сентября, 08:12
Published 20 сентября, 08:12
Modified 20 сентября, 08:12
Updated 20 сентября, 08:12
Как передает newkhakasiya.online, на ликвидацию мусорного массива уйдет около десяти лет. Для этого понадобится 7,5 миллиарда долларов. Компания The Ocean Cleanup заявила, что благодаря использованию передовых технологий эти цифры могут сократиться примерно в два раза.
Мусорное пятно находится в международных водах. Эта территория не относится к какой-либо конкретной стране.
GPGP представляет собой отходы, которые разбросаны по поверхности воды и плавают в океане на общей площадке от 600 000 до 1,6 миллиона квадратных километров. Согласно оценкам экологов, объем мусора составляет 88 000 тонн, и это только то, что плавает на поверхности. Возможно, на дне его гораздо больше. Это микропластик, рыболовные сети, упаковки, бутылки, игрушки, бытовые приборы, бывшие в употреблении вещи.
Метод очистки, предложенный компанией The Ocean Cleanup, называется System 03. Он представляет собой плавучий барьер протяженностью более двух километров и натянутый между двумя судами, движущимися с медленной скоростью. Для ориентации на месте скопления наибольшего количества пластиковых отходов система использует данные мониторинга водного пространства и моделирования с помощью искусственного интеллекта.
Отмечается, что данная система способно очистить территорию площадью с футбольное поле примерно за пять секунд. Площадь мусорного государства сопоставима с 260 миллионами футбольных полей. Собранные отходы поднимают на борт, сортируют и отправляют на переработку.