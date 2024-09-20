В Тихом океане уничтожат мусорное пятно

GPGP представляет собой отходы, которые разбросаны по поверхности воды и плавают в океане на общей площадке от 600 000 до 1,6 миллиона квадратных километров. Согласно оценкам экологов, объем мусора составляет 88 000 тонн, и это только то, что плавает на поверхности. Возможно, на дне его гораздо больше. Это микропластик, рыболовные сети, упаковки, бутылки, игрушки, бытовые приборы, бывшие в употреблении вещи.