В Закамске и на Лядовском тракте на время закроют движение. Схемы и сроки

Posted 20 сентября, 05:12
Published 20 сентября, 05:12
Modified 20 сентября, 05:25
Updated 20 сентября, 05:25
В Перми вводятся два долгосрочных ограничения движения на дорогах. Как сообщает пресс-служба краевого Минтранса, они касаются Кировского района и Лядовского тракта.
До 15 октября на участке ул. Маршала Рыбалко — от дома №111 до дома №117 — временно закрыто движение транспорта по правой полосе. Причиной ограничения стала реконструкция сетей канализации.
А с понедельника, 23 сентября, с 09:00 по 00:00 1 декабря на время ограничат движение по одной полосе на трассе «Пермь — Новые Ляды» — от садового некоммерческого товарищества «Парма» до ул. 40 лет Победы. Здесь будут проводиться работы по обустройству наружного освещения.
Власти просят водителей относиться к ситуации с пониманием и заранее планировать маршруты движения. В эти выходные из-за проведения «Кросса наций» и «Пермской прогулки» ограничат движение транспорта на Самаркандской.