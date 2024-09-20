В Закамске и на Лядовском тракте на время закроют движение. Схемы и сроки

А с понедельника, 23 сентября, с 09:00 по 00:00 1 декабря на время ограничат движение по одной полосе на трассе «Пермь — Новые Ляды» — от садового некоммерческого товарищества «Парма» до ул. 40 лет Победы. Здесь будут проводиться работы по обустройству наружного освещения.