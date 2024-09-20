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Posted 20 сентября, 05:12

Published 20 сентября, 05:12

Modified 20 сентября, 05:25

Updated 20 сентября, 05:25

участок улицы Маршала Рыбалко.

В Закамске и на Лядовском тракте на время закроют движение. Схемы и сроки

20 сентября 2024, 05:12
Фото: Google Maps
участок улицы Маршала Рыбалко.

В Закамске и на Лядовском тракте временно ограничивают движение транспорта

Сюжет
Пермская езда
Неудобства связаны с ремонтными работами.

В Перми вводятся два долгосрочных ограничения движения на дорогах. Как сообщает пресс-служба краевого Минтранса, они касаются Кировского района и Лядовского тракта.

До 15 октября на участке ул. Маршала Рыбалко — от дома №111 до дома №117 — временно закрыто движение транспорта по правой полосе. Причиной ограничения стала реконструкция сетей канализации.

Фото: 2ГИС

А с понедельника, 23 сентября, с 09:00 по 00:00 1 декабря на время ограничат движение по одной полосе на трассе «Пермь — Новые Ляды» — от садового некоммерческого товарищества «Парма» до ул. 40 лет Победы. Здесь будут проводиться работы по обустройству наружного освещения.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Власти просят водителей относиться к ситуации с пониманием и заранее планировать маршруты движения. В эти выходные из-за проведения «Кросса наций» и «Пермской прогулки» ограничат движение транспорта на Самаркандской.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Пермские дороги#Ограничение движения#Минтранс
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