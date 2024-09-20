В зоне СВО погиб 23-летний контрактник из Юсьвы

Posted 20 сентября, 13:29
Published 20 сентября, 13:29
Modified 20 сентября, 13:31
Updated 20 сентября, 13:31
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Перми Иван Бояршинов. Об этом сообщает администрация Юсьвинского муниципального округа в своем официальном паблике.
Иван Бояршинов родился 19 декабря 2000 года в Перми. С 1 по 5 класс учился в пермской школе, а затем семья переехала в Майкор, где с 6 по 11 класс он обучался в средней школе.
После окончания школы Иван выучился на электрогазосварщика в Кудымкаре. В 2020–2021 годах проходил срочную службу в Росгвардии, а затем вернулся в родной посёлок, где начинал работать охранником. Потом устроился на работу вахтовым методом в Екатеринбург.
В мае 2024 года молодой человек заключил контракт с Минобороны РФ и был отправлен в зону боевых действий, где погиб 1 июля.
Прощание с погибшим состоится 21 сентября в Майкорском доме культуры (ул. Октябрьская, 8). Начало траурного митинга в 12:00.
Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб уроженец Березниковского округа Александр Карпенко.