Жители обрушившегося в Перми дома с понедельника смогут вернуться в квартиры

Posted 20 сентября, 14:10
Published 20 сентября, 14:10
Modified 20 сентября, 14:11
Updated 20 сентября, 14:11
Жители дома по ул. Клары Цеткин, 13 в Перми смогут с понедельника, 23 сентября, вернуться в свои квартиры. Жители пяти квартир, прилегающих к месту обрушения, пока будут находится в жилье маневренного фонда, сообщил в своем телеграмм-канале глава Перми Эдуард Соснин.
По словам мэра, уже завершены работы по восстановлению инженерных коммуникаций — холодного и горячего водоснабжения, а также транзитных сетей. К понедельнику, 23 сентября, дом будет полностью подготовлен к отопительному сезону. Также ведутся работы по восстановлению электроэнергии, их закончат до вечера 22 сентября.
Эксперты уверили, пишет далее Соснин, что здание безопасно — здесь возможно дальнейшее проживание на прежних условиях.
Утром 11 сентября в здании общежития рухнули перегородки между первым этажом и подвалом. Никто из жильцов не пострадал. Только одна пожилая женщина, ставшая свидетельницей инцидента, попала в больницу с подозрением на инсульт.
Жильцы общежития неоднократно жаловались на затопление подвала дома и душевых. Однако управляющая компания «Самоуправление» и городские власти ничего не предпринимали.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).