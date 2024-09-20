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Posted 20 сентября, 14:10

Published 20 сентября, 14:10

Modified 20 сентября, 14:11

Updated 20 сентября, 14:11

Жители обрушившегося в Перми дома с понедельника смогут вернуться в квартиры

Жители обрушившегося в Перми дома с понедельника смогут вернуться в квартиры

20 сентября 2024, 14:10
Фото: properm.ru

Жители обрушившегося в Перми дома с понедельника смогут вернуться в квартиры

Вернуться пока не могут жители пяти квартир, прилегающих к месту обрушения.

Жители дома по ул. Клары Цеткин, 13 в Перми смогут с понедельника, 23 сентября, вернуться в свои квартиры. Жители пяти квартир, прилегающих к месту обрушения, пока будут находится в жилье маневренного фонда, сообщил в своем телеграмм-канале глава Перми Эдуард Соснин.

По словам мэра, уже завершены работы по восстановлению инженерных коммуникаций — холодного и горячего водоснабжения, а также транзитных сетей. К понедельнику, 23 сентября, дом будет полностью подготовлен к отопительному сезону. Также ведутся работы по восстановлению электроэнергии, их закончат до вечера 22 сентября.

Эксперты уверили, пишет далее Соснин, что здание безопасно — здесь возможно дальнейшее проживание на прежних условиях.

Утром 11 сентября в здании общежития рухнули перегородки между первым этажом и подвалом. Никто из жильцов не пострадал. Только одна пожилая женщина, ставшая свидетельницей инцидента, попала в больницу с подозрением на инсульт.

Жильцы общежития неоднократно жаловались на затопление подвала дома и душевых. Однако управляющая компания «Самоуправление» и городские власти ничего не предпринимали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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