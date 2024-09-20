Жители обрушившегося в Перми дома с понедельника смогут вернуться в квартиры

По словам мэра, уже завершены работы по восстановлению инженерных коммуникаций — холодного и горячего водоснабжения, а также транзитных сетей. К понедельнику, 23 сентября, дом будет полностью подготовлен к отопительному сезону. Также ведутся работы по восстановлению электроэнергии, их закончат до вечера 22 сентября.