Девочка, для которой пермяки собирали деньги на лекарство, начала читать и писать

Нина Минахметова вместе с другими детьми пошла в школу, в 5 класс. Шесть лет терапии, три операции на мозге, поддержка пермяков и фонда «Дедморозим» сотворили чудо — сегодня Нина учится читать и писать, хотя ещё недавно семья могла об этом только мечтать. У Нины — туберозный склероз, врождённое заболевание, из-за него образуются опухоли, и ребёнка мучают приступы эпилепсии — до 70 раз в день.