Девочка, для которой пермяки собирали деньги на лекарство, начала читать и писать

Posted 21 сентября, 03:52
Published 21 сентября, 03:52
Modified 21 сентября, 03:54
Updated 21 сентября, 03:54
Нина Минахметова вместе с другими детьми пошла в школу, в 5 класс. Шесть лет терапии, три операции на мозге, поддержка пермяков и фонда «Дедморозим» сотворили чудо — сегодня Нина учится читать и писать, хотя ещё недавно семья могла об этом только мечтать. У Нины — туберозный склероз, врождённое заболевание, из-за него образуются опухоли, и ребёнка мучают приступы эпилепсии — до 70 раз в день.
Шесть лет назад пермяки собрали деньги на очень дорогое и нужное лекарство Нине и еще одной девочке — Вике. «После приёма нового препарата с интеллектом стало лучше, — рассказала Эльвира Минахметова, мама Нины. — Огромное спасибо „Дедморозим“ и всем, кто помог тогда срочно получить эффективный препарат, мы принимаем его до сих пор».
Сейчас девочки получают лекарство, оплаченное из бюджета. Министерство здравоохранения Пермского края проводит соответствующие закупки.
В августе 2024 года срочную медицинскую помощь в «Дедморозим» получили 23 ребёнка. Чтобы исполнить детское желание жить, команда реализует проект «Скорая чудес». При поддержке пермяков проект помогает детям с риском для жизни проводить анализы и исследования, приобретать авиабилеты до места лечения или консультации узких медицинских специалистов, лекарства и специализированные смеси для питания. В 2023 году «Скорая чудес» пришла на помощь 99 ребятам.